Vista habilita adquisiciones por hasta el 50% de sus activos

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Vista Energy , celebrada el 27 de enero, aprobó un amplio marco de facultades que habilita a la compañía a avanzar en adquisiciones relevantes por hasta el 50% del valor de sus activos consolidados , en línea con su estrategia de expansión en hidrocarburos no convencionales, shale y tight oil y gas, sobre todo en la formación Vaca Muerta.

El mandato autoriza expresamente la realización de operaciones individuales que superen el 20% del total de los activos, un umbral que, bajo el nuevo esquema, ya no requerirá una nueva aprobación asamblearia. Las adquisiciones podrán incluir derechos de exploración y explotación, participaciones en concesiones, licencias, acuerdos para el desarrollo de reservas y recursos no convencionales, así como la adquisición o participación en sociedades titulares de ese tipo de activos, siempre en cuencas donde la compañía ya desarrolla operaciones.

De esta manera, el Directorio quedó facultado para definir precios, términos contractuales, estructuras societarias y condiciones financieras de cada transacción, con un horizonte de ejecución de hasta 12 meses desde la aprobación de la asamblea.

Financiamiento

Desde el punto de vista financiero, la resolución habilita a Vista y a sus subsidiarias a contraer deuda en el mercado local e internacional, con o sin garantías, tanto para financiar total o parcialmente las adquisiciones como para cubrir costos asociados y necesidades de capital de trabajo. El esquema contempla estructuras de financiamiento complejas, incluyendo fideicomisos financieros, garantías reales, instrumentos híbridos y contratos bajo legislación extranjera, una señal de flexibilidad para operar en los mercados de capitales globales.

Vista genérica shale oil Vaca Muerta trabajadores operarios.jpeg Con La Amarga Chica, Vista Energy crece en Vaca Muerta.

Otro punto central del paquete aprobado es la posibilidad de cancelar adquisiciones mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias Serie A, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales. En este caso, la dilución potencial quedó acotada a un máximo del 15% del capital Serie A en circulación, un límite explícito que busca preservar el equilibrio entre flexibilidad financiera y protección del capital existente. El Directorio también quedó autorizado a utilizar acciones en tesorería para ese fin.

Las nuevas autorizaciones reemplazan a las otorgadas en la asamblea de marzo de 2025, sin afectar la validez ni la continuidad de operaciones ya iniciadas bajo el régimen anterior, lo que garantiza seguridad jurídica y continuidad operativa.

Las resoluciones fueron aprobadas por amplia mayoría, con respaldos superiores al 80% de las acciones representadas, consolidando el mandato del management para avanzar en una nueva etapa de crecimiento inorgánico.

En el mercado, la decisión es leída como una señal de que Vista busca ganar velocidad y escala en un escenario de reconfiguración del mapa energético regional. Con un mandato amplio para combinar adquisiciones, deuda y emisión de capital, la compañía queda posicionada para actuar ante oportunidades de consolidación y expansión, en la cuenca.