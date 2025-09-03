Vaca Muerta recibe la primera unidad Wireline 100% eléctrica

La industria petrolera argentina suma un nuevo capítulo en su camino hacia la innovación tecnológica y la eficiencia operativa. Superior Energy Services anunció la llegada al país de la primera unidad de Wireline 100% eléctrica , un desarrollo inédito que comenzará a operar en Vaca Muerta y que promete redefinir los estándares de servicio en uno de los principales polos energéticos de la región.

La nueva tecnología, que será presentada oficialmente durante la Oil & Gas Expo 2025 —a celebrarse del 8 al 11 de septiembre en La Rural, Buenos Aires—, combina seguridad, velocidad de operación y menor impacto ambiental , en línea con las crecientes exigencias de sostenibilidad del sector.

“Con esta incorporación, no solo fortalecemos nuestra presencia en Vaca Muerta, sino que también traemos al país una solución que marca la diferencia: un equipo que combina alto rendimiento, menor huella de carbono y máxima confiabilidad”, afirmó Gerardo Kuracz, country manager de Superior Energy Services en Argentina.

DSC01563

Reemplazo del diesel

El Wireline eléctrico reemplaza sistemas tradicionales a diésel con un modelo que reduce emisiones, mejora la eficiencia energética y garantiza un desempeño más confiable en operaciones críticas de subsuelo. Su incorporación posiciona a Argentina entre los primeros países de la región en contar con este tipo de equipamiento de última generación.

La compañía invitó a clientes, proveedores y público especializado a conocer de cerca la unidad en su stand C-40, Plaza de Máquinas dentro de la expo. Con esta apuesta, Superior Energy Services busca consolidar su liderazgo en el mercado y contribuir a la transformación energética, ofreciendo herramientas que respondan a los desafíos actuales y futuros de la industria.

El desembarco de esta unidad en Vaca Muerta no solo refuerza la competitividad de la formación, sino que también marca una señal clara: la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes ya está en marcha dentro de la matriz petrolera argentina.