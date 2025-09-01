Vaca Muerta registró su tercer mejor marca en lo que va del año

En agosto, las etapas de fractura en Vaca Muerta registraron una de las mejores marcas del año.

Agosto fue un mes de buenas noticias para Vaca Muerta . Es que el shale volvió a marcar un récord en materia de producción, pero también registró un incremento en el fracking. Las empresas sumaron 2.163 punciones en la roca madre , lo que significó la tercer mejor marca de lo que va del año.

Según el informe del country manager de NCS Multistage, las etapas de fractura que se establecieron en el octavo mes del año representan un incremento del 20% con respecto a julio donde se contabilizaron 1.793 punciones .

Las marcas del shale

Vaca Muerta ya contabiliza 16.425 punciones en lo que va del año, lo que se traduce en un 32% más que el mismo periodo de 2024. Las cifras van de la mano a lo que planteó la industria a finales del año pasado y a principio de este año.

En lo que respecta a la actividad por mes, el informe del presidente de la Fundación Contactos Energéticos detalla que en enero se completaron 1.761 punciones, en febrero 1.978 operaciones, en marzo 1.960 fracturas, en abril -segunda marca top del año- se completaron 2.214 etapas, en mayo – cifra histórica para el shale- se realizaron 2.588 punciones y en junio se contabilizaron 1.968 operaciones.

Fracking - Set de Fractura 1.jpg YPF y Vista lideraron las fracturas en agosto.

El desempeño de las operadoras de Vaca Muerta

En el detalle de las empresas y tal como suele suceder, YPF sacó una clara diferencia con las demás operadoras del shale argentino. La empresa de mayoría estatal completó 1105 operaciones, lo que representa el 51% del total de las punciones en Vaca Muerta.

En segundo lugar se ubicó Vista Energy. La empresa comandada por Miguel Galuccio completó 426 fractura en la formación. Mientras que Pluspetrol cerró el podio con 216 operaciones.

De cerca se ubicaron Pan American Energy (PAE) con 154 punciones y Shell con 136 etapas de fractura. El registro fue cerrado por Pampa Energía que realizó 126 fracturas.

Las empresas encargadas de las fracturas

En cuanto al desempeño de las empresas de servicio se registró un cambio de jugadores. Tal como viene informando +e, SLB le arrebató el primer lugar a Halliburton en Vaca Muerta. Los trabajadores de mamelucos azules completaron 980 etapas de fractura, de las cuales 426 fueron para Vista y 554 para YPF.

En tanto, Halliburton se quedó en 813 punciones, de las cuales 126 fueron de Pampa Energía, 136 para Shell y 551 para YPF.

Asimismo, Servicios Petroleros Integrados (SPI), la empresa que fue creada por Pluspetrol tras adquirir los servicios de fractura de Weatherford en Argentina, cerró otro mes de crecimiento en el shale. La compañía completó 216 punciones y todas fueron para Pluspetrol.

Debajo de las 200 operaciones se ubicó Calfrac. Los trabajadores de mamelucos verdes cerraron el informe, pero sumaron una buena cantidad de operaciones: 154 etapas de fractura en la roca madre y todas fueron destinadas para PAE.