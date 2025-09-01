¿El fin de la polémica? La minería argentina logra su mayor apoyo digital y se encamina a un récord

El cobre emerge como la nueva promesa de la minería argentina y el respaldo social se dispara.

El sector minero argentino se encuentra en un momento clave , impulsado por su potencial geológico, la transición energética global y la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

En 2024, la minería representó aproximadamente el 4% de las exportaciones del país, totalizando USD 4.633 millones . Las estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sugieren que Argentina cerrará 2025 con exportaciones mineras superando los USD 5.000 millones , un récord histórico nominal con un incremento interanual del 14% .

image

La Secretaría de Minería de la Nación proyecta que las exportaciones podrían cuadruplicarse para 2030, alcanzando los USD 18.600 millones anuales, impulsadas principalmente por el litio y el cobre.

El potencial del sector es una variable conocida y fundamentada, sobre todo, en el desarrollo del otro lado de la cordillera. Sin embargo, este panorama optimista históricamente chocó con la percepción social, marcada por conflictos ambientales y desconfianza.

image

Cambia, todo cambia

El informe "Conversación digital sobre el sector minero en Argentina", basado en el Data Analytics Suite (DAS) de LLYC, que utiliza NLP, Machine Learning y Social Network Analysis sobre más de 380.000 publicaciones y más de 75.000 perfiles de X (ex Twitter) entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, revela un cambio significativo.

La conversación sobre minería no solo registra más usuarios únicos y más mensajes (un crecimiento del 24,2% en mensajes y 13% en usuarios únicos respecto al período anterior), sino que también muestra una positividad del 46%.

image

Un dato clave es que, por primera vez, los mensajes positivos crecieron sin arrastrar un aumento en las menciones negativas, lo que sugiere una mayor aceptación y apoyo social consolidado.

Las comunidades "aliadas" a la minería —que incluyen a "Gobierno y oficialistas", "Pro mineros no partidarios", "Aliados al gobierno" y "Gobiernos y oficialistas provinciales"— pasaron de representar el 35% a un robusto 47,4% del volumen total de mensajes y el 45,3% del alcance en el período analizado.

image

La comunidad "Gobierno y oficialistas" es la más relevante en menciones y usuarios únicos, y la segunda con mayor alcance, con un 21,7% de menciones. El RIGI ha sido un protagonista notorio en este debate, actuando como un vehículo de viabilidad para proyectos y motorizando menciones favorables.

La mirada, mineral por mineral

Siguiendo el informe de LLYC, el humor social en relación con la minería reconoce variantes de acuerdo a los minerales. Para empezar, el litio si bien sigue siendo la "gran estrella" y el mineral más mencionado, triplicando las menciones del oro y cuadruplicando las del cobre, su volumen de conversación bajó del 15% al 9%, y el volumen de perfiles del 23,7% al 19,1%.

image

Esto se debe, en parte, a la menor intensidad del debate sobre su "relevancia estratégica" bajo una administración pro-mercado y la baja de precios internacionales. Argentina, el quinto mayor productor, podría ser el segundo a mediano plazo.

El cobre, por su parte, emergió como la "gran promesa". Su volumen de conversación se duplicó del 2% al 4%, y los perfiles activos del 4,3% al 8,4%. La comunidad "Gobierno" aumentó su participación del 11% al 30% en esta conversación. Con proyectos avanzados y proyecciones de USD 5.000 millones anuales en exportaciones para 2030, Argentina busca posicionarse como un productor global relevante.

image

Para terminar, el oro representó el 60% de las exportaciones mineras en 2024. Aunque su volumen de conversación creció del 2,7% al 4% y los perfiles activos del 6,6% al 10,2%, este aumento estuvo vinculado a críticas, sin una narrativa positiva uniforme ni una comunidad de apoyo definida. El sector enfrenta un escenario de agotamiento y necesita inversiones para revitalizarse.

¿Dónde se habla? A pesar de estos avances, la conversación digital se concentra aún en la zona metropolitana (ciudad y provincia de Buenos Aires concentran el 60%). No obstante, Salta (con 3,7% de la conversación) es una excepción, construyendo una comunidad propia en torno al litio.