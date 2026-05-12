Santa Cruz: petroleros piden la reversión de las áreas de Patagonia Resources, del Grupo Neuss

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz solicitó formalmente al Gobierno Provincial la reversión inmediata de los yacimientos operados por Patagonia Resources . La medida surge tras una escalada de tensión que incluye despidos, falta de planes de inversión y el desconocimiento de las autoridades laborales por parte de la empresa del Grupo Neuss .

Rafael Güenchenen , secretario general del gremio, advirtió que la operadora incumplió el pliego de bases y condiciones que permitió su ingreso a áreas estratégicas. Según el dirigente, la firma recibió infraestructura, equipos y contratos bajo obligaciones concretas que decidió ignorar desde el primer día de operación.

Los detonantes del pedido de quita de concesión

La relación entre el gremio y la compañía se fracturó definitivamente tras una serie de incumplimientos contractuales y convencionales. El SIPGER señala tres ejes críticos que fundamentan el pedido de salida de la operadora:

Violación de la paz social: La empresa avanzó con cesantías bajo una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Desinversión productiva: Se detectó la falta de ejecución de planes de perforación y el mantenimiento de trabajadores sin tareas efectivas.

Incumplimiento de acuerdos: Patagonia Resources desconoció lo firmado en Caleta Olivia, donde se había comprometido ante el Estado y los gremios a frenar los despidos.

El Gobierno de Santa Cruz ya notificó a la empresa y a la firma AESA mediante sumarios administrativos por obstrucción al proceso de conciliación. La autoridad de aplicación ratificó que el traspaso del personal era una obligación jurídica exigible que no se cumplió.

El fantasma de Sinopec y el futuro de los yacimientos maduros

Para Güenchenen, la conducta de Patagonia Resources replica la lógica de desinversión que Santa Cruz ya experimentó con la operadora Sinopec. "Reciben yacimientos en producción, prometen inversión, dilatan la actividad y descargan el costo sobre los trabajadores", sentenció el líder sindical.

La preocupación del sector radica en que estas áreas, anteriormente pertenecientes a YPF, debían traccionar la reactivación del norte santacruceño. Sin embargo, a cuatro meses de la Licitación N.º 006/2025, el margen de espera se agotó ante la falta de resultados operativos y financieros de la concesionaria.

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Medidas de fuerza y asambleas multitudinarias

El conflicto alcanzó su punto álgido con una asamblea general de 6.000 trabajadores el pasado 10 de abril. En esa instancia, se resolvió a mano alzada un plan de lucha que incluyó paros generales por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas de la operadora.

En la última audiencia del lunes 11 de mayo, la empresa mantuvo su postura y no retrotrajo los despidos, lo que derivó en un nuevo cuarto intermedio sin soluciones a la vista. El sindicato sostiene que no convalidará que los recursos provinciales se conviertan en una "frustración" para las localidades petroleras.

Los dueños de Patagonia Resources

Patagonia Resources S.A. pertenece al Grupo Neuss, un holding familiar con más de 120 años de trayectoria, actualmente encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss. El CEO visible de esta operadora es Gustavo Salerno.

A través de esta firma, el grupo ingresó fuerte al negocio petrolero al tomar el control de los yacimientos maduros que YPF decidió revertir y abandonar en la provincia de Santa Cruz, en las áreas Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky.

El Grupo Neuss ha mantenido históricamente un perfil discreto, pero en los últimos dos años experimentó una expansión extraordinariamente acelerada, consolidándose como uno de los grandes ganadores en las licitaciones y privatizaciones del gobierno de Javier Milei. Los hermanos Neuss son muy cercanos a Santiago Caputo, principal asesor del Presidente.

En tiempo récord, el holding pasó a controlar posiciones estratégicas en las tres etapas de la cadena eléctrica (generación, transporte y distribución). En noviembre de 2025, se quedaron con la represa hidroeléctrica Alicurá en Neuquén (1.050 MW), a fines de abril de 2026, ganaron la privatización de Transener, operadora de la red de alta tensión nacional, además de un tercio del Grupo Edison (distribuidoras de Tucumán y Jujuy), además de ya controlar Edersa en Río Negro.