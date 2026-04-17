Rincón de los Sauces se encamina a convertirse en el "Añelo del norte"

El hub norte gana fuerza y posiciona a Rincón de los Sauces como el nuevo polo para el shale argentino.

El hub norte de Vaca Muerta es el próximo gran paso para el desarrollo del shale . La combinación de nuevos proyectos y obras de infraestructura marcan un cambio de escala en la región donde Rincón de los Sauces será el corazón para la logística, los servicios y la producción.

El potencial productivo de las áreas del hub norte están a la altura de los bloques más desarrollados del shale históricamente estuvo limitado por la falta de infraestructura adecuada para evacuar la producción. Así lo aseguró el vicepresidente para Latinoamérica de Rystad Energy , Ernesto Díaz .

“El hub norte tiene una productividad similar al core de Vaca Muerta o incluso mayor. Lo que frenó su desarrollo fue la falta de infraestructura, que ahora está en construcción, principalmente para petróleo, que es donde está el mayor potencial”, sostuvo Díaz en diálogo con +e.

Los motores del crecimiento

El avance de obras clave, como el oleoducto Vaca Muerta Norte y el proyecto Duplicar Norte, aparece como un factor determinante para habilitar el crecimiento sostenido de la producción en la zona, permitiendo conectar los desarrollos con los sistemas de exportación.

A esto se suma la construcción de plantas de tratamiento y la integración con proyectos de gas, lo que amplía las opciones de comercialización. Sin embargo, el foco principal sigue puesto en el petróleo, que concentra el mayor potencial de crecimiento en el corto plazo.

“La parte de petróleo es la que más upside tiene. Con la infraestructura en marcha, se va a poder evacuar y comercializar mejor la producción, lo que cambia completamente la dinámica del hub norte”, aseguró el especialista.

Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol, YPF y Continental Resources son las compañías que tienen proyectos estratégicos en la zona y con distinto nivel de desarrollo.

rincon-de-los-sauces-petroleo-yacimiento-puesto-hernandez.jpg Rincón de los Sauces se prepara para vivir una revolución.

Nuevos proyectos que impulsan la expansión

El crecimiento del hub norte no solo está vinculado a los operadores tradicionales, sino también a la llegada de nuevos actores. La reciente incursión de Central Puerto en activos de la zona refleja un creciente interés por parte de empresas que buscan posicionarse en el shale argentino.

Este fenómeno también está impulsado por el contexto internacional, especialmente por el precio del crudo, que mejora la rentabilidad de áreas consideradas marginales y amplía el universo de oportunidades para inversores.

“Un barril a 100 dólares genera mucho interés por parte del inversor. Hace que áreas que antes no eran tan atractivas ahora puedan ser rentables y despierten el interés de nuevos jugadores”, explicó Díaz.

Además, el especialista destacó que las empresas internacionales, especialmente de Estados Unidos, siguen de cerca la evolución de Vaca Muerta, aunque su ingreso se daría principalmente a través de asociaciones con operadores locales.

Rincón de los Sauces y un nuevo rol logístico

El desarrollo productivo del norte de Vaca Muerta plantea un desafío adicional: la necesidad de construir un ecosistema de servicios y logística que acompañe el crecimiento de la actividad y permita reducir costos operativos.

En esa ecuación aparece Rincón de los Sauces como el candidato natural para convertirse en una especie de Añelo II o Añelo Bis. La idea es que la localidad petrolera se convierta en un nodo logístico, replicando el rol que hoy cumple Añelo en Vaca Muerta.

“Hay que desarrollar toda el área de Rincón de los Sauces para que sea un hub de servicios y logística. Eso es clave para bajar costos en una zona que hoy está alejada de la infraestructura y de los centros de servicios”, consideró Díaz.

Si bien el proceso no será inmediato, la aceleración de los proyectos productivos y las inversiones en infraestructura impulsa la demanda de servicios en la región.

El Trapial en Vaca Muerta El Trapial, el área sobre Vaca Muerta que opera Chevron.

Un desarrollo más rápido que el de Añelo

A diferencia de lo ocurrido en otras etapas del desarrollo de Vaca Muerta, el crecimiento del hub norte se perfila como un proceso más acelerado, impulsado por la experiencia acumulada en la industria y la disponibilidad de tecnología.

Según Díaz, el tiempo necesario para consolidar a Rincón de los Sauces como un polo logístico será significativamente menor al que demandó el desarrollo de Añelo, que llevó más de una década.

“Todo lo que a Añelo le tomó entre diez y quince años, en Rincón va a pasar en mucho menos tiempo. Estamos hablando de un proceso que podría darse entre tres y cinco años”, aseguró.

En este marco, Bajo del Choique, El Trapial y Los Toldos II Este son los proyectos que funcionan como motores iniciales y que traccionarán la expansión de servicios y logística en la zona.

Pluspetrol Bajo del Choique Vaca Muerta shale oil petróleo Bajo del Choique es uno de los proyectos estrella de Vaca Muerta.

El desafío de consolidar el hub norte

El crecimiento del hub norte dependerá de la coordinación entre infraestructura, inversión y desarrollo de servicios, en un proceso donde cada componente debe avanzar de manera sincronizada para sostener la expansión.

Asimismo, el vicepresidente para Latinoamérica de Rystad Energu remarcó que la evolución del ecosistema logístico será una consecuencia directa del desarrollo productivo, acompañando el ritmo de las inversiones en los bloques más dinámicos.

“Primero viene la infraestructura y el desarrollo de los bloques. Después, la parte de servicios y logística acompaña ese crecimiento. Es un proceso progresivo, pero ya está en marcha”, concluyó.

El escenario que se abre para Rincón de los Sauces refleja un cambio estructural dentro de Vaca Muerta, donde el norte comienza a ganar protagonismo.