Rincón de los Sauces reclama su lugar en la nueva etapa de Vaca Muerta

Rincón de los Sauces vuelve a estar en el centro de la escena energética . En diálogo con +e, la intendenta Norma Sepúlveda destacó que la localidad no solo concentra el desarrollo petrolero y gasífero, sino que también enfrenta el desafío de planificar su crecimiento urbano y social ante la expansión de Vaca Muerta.

Durante su participación en la AOG 2025, la jefa comunal aseguró que la visita de empresarios y referentes internacionales confirma el interés global por el potencial hidrocarburífero. “Somos, desde siempre, petróleo y gas. Primero con el convencional y ahora con el no convencional”, expresó.

Sepúlveda subrayó que la gran novedad es la decisión política de devolverle a Rincón de los Sauces lo que la industria genera a través de regalías. En ese marco, destacó las obras de infraestructura vial y de servicios que comienzan a ejecutarse, muchas de ellas reclamadas desde hace años.

Obras viales históricas

La intendenta recordó que rutas claves como la 6 y la 7 estaban prácticamente abandonadas y eran “una tragedia” para transitar. Ahora, con la inversión provincial, se busca recuperar esas trazas y generar mejores condiciones logísticas para la industria y para los vecinos.

“Las rutas no solo son fundamentales para transportar insumos como arena o equipos de perforación. También representan un alivio en costos logísticos y mejoran la seguridad para quienes viven en comunidades cercanas”, explicó Sepúlveda.

Además, mencionó que dos puentes –en Carranza y Agua Colorada– se encuentran próximos a construirse. Estos accesos evitarán que la localidad quede aislada, garantizando la circulación permanente de personas, servicios e insumos estratégicos.

La funcionaria recalcó que estas inversiones son parte de un enfoque integral que combina el desarrollo productivo con el bienestar de la comunidad. “Trabajamos en conjunto con la provincia para que la industria vea en nuestra zona gobiernos comprometidos, sin olvidar que lo esencial es la gente”, afirmó.

La participación directa del Gobierno provincial

Otro punto central para Rincón de los Sauces es la educación. La comunidad espera la concreción del edificio del EPET 24, una escuela técnica que este año tendrá su primera camada de egresados, aunque aún no cuenta con una sede propia.

“Son pedidos históricos de la comunidad. Queremos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de formarse en instituciones acordes al desarrollo industrial de la zona”, señaló la intendenta.

Sepúlveda valoró especialmente la presencia directa de funcionarios provinciales en el territorio. “No solo atienden los pedidos desde un escritorio, sino que recorren, conversan con los vecinos y comprueban en persona cuáles son las necesidades reales”, remarcó.

Ese contacto, aseguró, permite que las gestiones municipales estén respaldadas por la voz de los habitantes. De esta manera, la articulación entre municipio, provincia y comunidad se convierte en un factor clave para sostener el crecimiento de Rincón de los Sauces en el marco de la expansión hidrocarburífera.

Planificación urbana y servicios básicos ante el boom poblacional

La jefa comunal advirtió que Rincón de los Sauces podría enfrentar una situación similar a la de Añelo, que en pocos años experimentó un crecimiento explosivo con fuerte presión sobre los servicios básicos.

Por eso, destacó que desde las gestiones de Marcelo Rucci y luego con su continuidad en la intendencia, se impulsó una planificación a largo plazo. “Tenemos proyectos ejecutivos para obras de cloacas, agua y loteos con servicios, porque cada vez más familias eligen radicarse en nuestra localidad”, sostuvo.

La intendenta señaló que, a diferencia de épocas anteriores en las que solo llegaba un trabajador, ahora se instala la familia completa. Eso exige escuelas, viviendas, infraestructura y servicios que permitan contener la nueva demanda social.

Aunque el financiamiento sigue siendo un desafío, la articulación con el gobierno provincial permite avanzar en proyectos estratégicos. “Neuquén es una de las pocas provincias que ejecuta obra pública con recursos propios, y eso se refleja en todo el territorio”, explicó Sepúlveda.