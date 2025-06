Neuquén redefine el futuro de sus áreas convencionales

“Todos entendemos que un pozo perforado y en condiciones de integridad es un activo. No es un pozo que hoy tenga producción rentable, pero sí tiene barriles detrás de su casing. La pregunta es cuándo ese pozo necesita una intervención por fuga de gases o por falta de integridad”, explicó Medele. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para definir criterios que permitan identificar el momento en el que un pozo debe dejar de considerarse un activo y pasar a ser tratado como un pasivo que requiere intervención o abandono.

“El problema hoy en Neuquén no existe: los pozos están bajo control y normas. Pero cuando se habla de concesiones a 10, 15 o 20 años, sabemos que vamos a llegar a esa instancia. Por eso es clave dejar pautado, desde el contrato, cómo actuar cuando un pozo deje de ser rentable”, subrayó durante su exposición en las Jornadas de Energía del diario Río Negro.

En una analogía con la seguridad aérea, el ministro comparó la necesidad de tener un “camino de salida” previsto en los contratos con las instrucciones de emergencia que dan las azafatas antes del despegue: “Nadie quiere que ocurra una emergencia, pero si pasa, todos saben qué hacer. Lo mismo deberíamos tener en los contratos petroleros: anticipar el fin del ciclo de vida de un pozo”.

Prórrogas convencionales: flexibilidad caso por caso

Consultado sobre la política de la provincia respecto a las prórrogas de concesiones en áreas convencionales, Medele indicó que no hay una fórmula única. “Una prórroga es un derecho del concesionario, pero no tenemos una receta estandarizada. Hay campos con pocos pozos, buena calidad y condiciones benignas para la infraestructura, y otros con alta densidad, tecnologías mixtas y entornos más agresivos. Por eso cada caso se evalúa de forma individual”, aseguró.

El objetivo, sostuvo, es evitar normas generalistas que perjudiquen proyectos en zonas con desafíos técnicos, pero con potencial de desarrollo. “Precisamente son esos proyectos los que más necesitan apoyo, porque están intentando sacar adelante campos económicamente complejos”.

tempImage9aKfAy.jpg El ministro de Energía, Gustavo Medele, acompaña a la delegación neuquina en Houston.

Concesiones por objetivo geológico

Medele también hizo referencia a la posibilidad, habilitada por la reciente reglamentación de la ley de hidrocarburos, de otorgar concesiones no por criterios geográficos, sino por objetivos de producción. Este enfoque permitiría subdividir las áreas actuales para una explotación más eficiente.

“Ya lo estamos discutiendo con algunas operadoras. En la práctica ya sucede: una empresa puede operar la parte convencional y otra la no convencional. Explotar toda la columna puede ser antieconómico para una sola operadora. Este modelo permite capitalizar el expertise de cada una, y es algo que vemos con buenos ojos”, indicó.

El modelo no sólo apunta a la eficiencia económica, sino también a un uso más estratégico de los recursos humanos, técnicos y financieros. “El valor del barril no está sólo en su costo intrínseco, sino en la experiencia y trayectoria de la operadora. Un barril puede ser viable con una empresa y no con otra. Si encontramos esas sinergias, todos salimos beneficiados”, concluyó.

Con este enfoque pragmático, el gobierno neuquino busca sostener la producción convencional sin perder de vista los desafíos técnicos, económicos y ambientales del sector, consolidando a la provincia como una referencia en planificación energética a largo plazo.