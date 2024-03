Mendoza y el IAPG ponen el foco en los pozos maduros y la transición energética

“Es muy importante que nuestros legisladores y la comunidad toda se capacite y se interiorice sobre cuáles son las oportunidades y el potencial que tiene nuestra provincia para brindar”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria aseguró que se deben analizar “los horizontes a los que queremos llegar, sobre un conocimiento informado de la situación en la que se encuentra nuestra matriz productiva, en particular en materia de energía”.

“Hacer esto de la mano de la Legislatura y del Instituto Argentino de Petróleo y Gas Argentino es muy importante, porque le da a la discusión pública calidad y eleva la vara de la deliberación. Necesitamos poder hablar con conocimientos, con datos, con información”, aseguró la ministra en la primera de las jornadas, que se realizó en el Auditorio Margarita Malharro de Torres.

“No me voy a cansar de decir que la situación en materia de hidrocarburos, y en particular de petróleo en Mendoza, no es como muchos nos están haciendo creer. Si somos eficientes e inteligentes, Mendoza tiene mucho para dar al respecto”, remarcó.

“El objetivo del ciclo de jornadas técnicas es ir haciendo una capacitación por mes en cada una de las áreas críticas que el Gobierno busca desarrollar en la provincia, con el fin de nutrir técnicamente a los legisladores en cada una de las materias”, afirmó el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini.

El funcionario explicó que el ciclo contará con al menos cinco jornadas, que abarcarán transición energética, energía, minería y servicios eléctricos.

“Son jornadas de tres horas, con capacitadores externos de entidades reconocidas. El 25 de marzo la jornada es con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas Argentino, con el apoyo también de operadores locales”.

Junto con la participación y exposición de reconocidos profesionales a nivel nacional y la presencia de representantes del sector, las jornadas culminarán con visitas de campo, para que los representantes de los mendocinos conozcan de primera mano cómo se trabaja en las diversas áreas energéticas, críticas para un futuro sostenible económico y ambiental.