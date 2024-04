Las razones de YPF para poner en venta 7 áreas maduras en Neuquén

De las 55 áreas maduras a las que YPF le puso el cartel “en venta” en cinco provincias, hay siete que corresponden a Neuquén, y que no son estratégicas pese a que se encuentran sobre Vaca Muerta, formación donde la petrolera nacional concentrará sus inversiones.

En el caso de Neuquén, YPF definió la oferta en dos clústers de concesiones. Uno es Neuquén Norte, que incluye los campos maduros Señal Cerro Bayo, Volcán Auca Mahuida, Don Ruiz y Las Manadas, en la zona de Rincón de los Sauces, con una producción neta correspondiente a la empresa 2.665 bbl/d de crudo y 121 km3/d de gas, a febrero de 2024.

El histórico pozo descubridor de petróleo

Mientras que el clúster Neuquén Sur, está conformado por Al Norte del Dorsal, Octógono y Dadin y tiene una producción de petróleo de 1.266 bbl/d y 419 km3/d de gas, correspondiente a la petrolera estatal. Se trata de yacimientos ubicados en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, donde está el Pozo Nº1, el descubridor de petróleo en Neuquén, en 1918.

Las concesiones de las áreas vencen entre 2026 y 2030. YPF agrupó los bloques para hacer más atractivas las ofertas, con la idea es ceder el 100% de la operación. El Banco Santander está a cargo de la operación y ya envió la documentación necesaria a las empresas interesadas en adquirir los campos.

Bloques sin potencial en Vaca Muerta

Según indicaron fuentes de las industria consultadas por +e, esos activos maduros, si bien están en producción, no tienen expectativas de un potencial de proyectos no convencionales que sean viables en la actualidad. Además no cuentan con infraestructura de superficie de relevancia que puedan servir para un desarrollo de algún bloque cercano en la formación Vaca Muerta.

Precisamente lo que busca la gestión de Horacio Marín es enfocar las inversiones en el segmento más redituable del shale neuquino y reducir la exposición de la compañía a activos con altos costos operativos, como son los campos maduros. Hoy YPF tiene un portfolio que se divide entre un 50% de área en Vaca Muerta y un 50% convencional, y la idea es inclinar la balanza hacia el shale en un 80-20.

El desprendimiento de bloques marginales siempre estuvo en carpeta de las diversas conducciones de YPF en los últimos años. El escenario político hoy juega a favor para avanzar, aunque Marín busca consensuar la retirada del convencional con los gobernadores y los gremios en el primer semestre del año. Para ello, deberá convencerlos de que se abrirá la puerta nuevas empresas que generarán mayor actividad en las provincias.