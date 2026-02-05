La empresa de servicio que se acerca a las mil etapas de fractura mensuales en Vaca Muerta

En enero se registró una de las mejores marcas de la historia del fracking de Vaca Muerta.

Las proyecciones marcan que para 2026 se completarán 28 mil etapas de fracturas en Vaca Muerta . Las operaciones están basadas en los planes de perforación que tienen las empresas y la actividad que se prevé de cara a los proyectos de infraestructura que están en ejecución.

El fracking en la roca madre dejó sorpresas en 2025. La más significativa fue que SLB le arrebató a Halliburton su histórico liderazgo en Vaca Muerta. Los trabajadores de mamelucos azules completaron 9.312 operaciones frente a las 9.023 de Halliburton. Este crecimiento estuvo asociado a la implementación de tecnologías avanzadas, como el Dual Frac.

Pero ¿cómo comenzó el año para las empresas de servicio? En total se completaron 2.401 etapas de fractura en Vaca Muerta, lo que significó la segunda marca más alta para el fracking en el Cuenca Neuquina.

El mapa de enero

El informe del country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, marca que Halliburton volvió al primer puesto de las más operativas. Los trabajadores de mameluco rojo se proyectan para alcanzar la histórica cifra de mil fracturas al completar 932 punciones de las cuales 545 fueron para YPF, 163 para Pampa Energía y 224 para Pluspetrol Cuenca Neuquina.

El segundo lugar fue para SLB. La compañía completó 794 etapas de fractura, que fueron distribuidas entre 547 para YPF y 247 para Vista Energy.

El tercer lugar fue Tenaris quien realizó 388 operaciones de las cuales 196 fueron para 196 TotalEnergies y 192 para Tecpetrol, su empresa hermana del Grupo Techint.

Asimismo, Calfrac completó 228 etapas de fractura que se distribuyeron entre 179 para Pan American Energy y 49 para Vista Energy. En tanto, Servicios Petroleros Integrados (SPI) realizó las 59 punciones de Pluspetrol.

Halliburton fracking etapas de fractura Permian.jpg

La nueva tendencia en Vaca Muerta

El fracking en la Cuenca Neuquina tiene un horizonte claro: avanzar hacia el bombeo continuo y operar cada vez más cerca de las 24 horas diarias.

Actualmente, los sets de fractura más eficientes logran alrededor de 21 horas de bombeo por día. La meta es reducir al mínimo los tiempos muertos entre etapas, que todavía generan pérdidas de dos o tres horas diarias. Para eso, las empresas están incorporando equipamiento automatizado que permite cambiar de pozo sin detener la operación, aunque se trata de tecnologías de alto costo.

Este proceso acompaña un año de mayor actividad. Las proyecciones indican que en 2026 se podrían alcanzar unas 28.000 etapas de fractura, frente a las cerca de 24.000 del año anterior. El crecimiento se concentrará principalmente en el norte de Neuquén, en áreas como Rincón de los Sauces, Bajo del Toro y Los Toldos Este II, donde se espera un fuerte impulso operativo.

En paralelo, el parque de equipos también se expandirá. La cantidad de equipos de perforación podría pasar de 37 a más de 40, mientras que los sets de fractura se mantendrán en niveles suficientes para cubrir la demanda prevista. Esto marca el fin de una etapa en la que la industria celebraba cada nuevo equipo como un hito.

Otro indicador clave es la relación entre perforación y fractura, que sigue mejorando gracias a los avances en productividad. La combinación entre diseño de pozos, eficiencia operativa y bombeo continuo ya permitió incrementos cercanos al 30% en la producción.