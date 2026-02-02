El ranking de las petroleras que dominan Vaca Muerta

El 2025 fue uno de los mejores años en la historia del Oil & Gas argentino , con nuevos récords de producción y un mercado de pases muy activo que provocó grandes cambios en el ranking de mayores empresas.

YPF mantuvo el primer puesto en petróleo , pero la distancia se achicó mucho frente al resto al ser un año de transición en el que perdió mucha producción por la venta de áreas convencionales. Así, a pesar de crecer un 34% en Vaca Muerta, en el total de todo el país cayó un 1% para totalizar 256.000 barriles día.

Una de las grandes sorpresas fue Vista, que saltó al segundo lugar tras la compra de los activos de Petronas, una jugada que le permitió crecer un 54% interanual para llegar a los 104.000 barriles día.

PAE cerró el podio con 103.000 barriles, pero perdió el segundo puesto al tener un año parecido a YPF: crecimiento del 36% en el shale oil y caída en los campos maduros, lo que arrojó un mínimo avance del 1% en el saldo final.

Pluspetrol Bajo del Choique Vaca Muerta shale oil petróleo El aporte de Vaca Muerta al nuevo mapa del petróleo mundial

El TOP del shale oil

Chevron fue otra de las que tuvo un gran 2025 y llegó al cuarto puesto con un avance del 20% para producir un promedio de 60.000 barriles diarios. Una parte, por los bloques que comprarte con YPF y otra por el inicio de desarrollo intensivo de El Trapial, donde es operador.

El top 5 lo termina una empresa que ha perdido terreno en el último tiempo y su año fue un fiel reflejo de ello. Shell avanzó apenas un 3%, con el agregado que toda su producción está en Vaca Muerta (46 kbbld) y que en los bloques que es operadora cayó un 9%.

Sin dudas, la petrolera con mejor desempeño el año pasado fue Pluspetrol. Luego de empezar el desarrollo masivo del bloque Bajo del Choique comprado a Exxon, su producción total aumentó un 86% y la de shale oil un 194%. De esta forma, llega a 36 kbbl propios y salta al tercer puesto si se mide sólo la producción no convencional operada.

Ya un escalón más abajo estuvieron CGC (28 kbbld y 23% de crecimiento), Equinor (20 kbbld y 27% de avance), Tecpetrol (19 kbbld y 24% de incremeto) y Phoenix (17kbbld y 15% de suba interanual).