Las locomotoras petroleras: las áreas que explican el crecimiento récord de Vaca Muerta

El inicio de Vaca Muerta: Loma Campana es el área más productiva del país.

Mes a mes, Vaca Muerta confirma que su expansión no se detiene . Diciembre volvió a marcar un nuevo récord para la producción petrolera argentina, con un total de 860.036 barriles diarios . Detrás de ese número aparecen áreas que funcionan como verdaderas locomotoras, que marcan una etapa de crecimiento constante y redefinen el mapa energético nacional.

El avance del shale se refleja en un incremento mensual del 1,54% y un salto interanual del 13,77%. La producción no convencional creció 2,36% respecto de noviembre y más de 31% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos datos confirman que el impulso central proviene de Vaca Muerta y de sus áreas más productivas.

En contraposición, el segmento convencional volvió a mostrar una tendencia descendente. En diciembre registró una leve baja mensual del 0,24% y una caída interanual del 12,01%. Este retroceso refuerza el cambio estructural que vive la industria, con el shale desplazando progresivamente a los yacimientos maduros.

PTC La Amarga Chica YPF Vaca Muerta.jpg La Amarga Chica superó por primera vez a Loma Campana en producción total de petróleo en Vaca Muerta.

El liderazgo de Vaca Muerta y sus áreas más productivas

Según los datos analizados por el consultor Fernando Salvetti, Loma Campana continúa siendo el principal motor del petróleo argentino. El yacimiento operado por YPF alcanzó en diciembre una producción de 102.433 barriles diarios, equivalente al 11,91% del total nacional. Además, registró una suba mensual del 10,45%, consolidando su posición como el área más importante del país.

En segundo lugar aparece La Amarga Chica, también bajo operación de YPF, con 86.385 barriles diarios y una participación del 10,04%. Su crecimiento del 2,11% mensual refleja estabilidad operativa y eficiencia productiva, factores que le permiten sostenerse como uno de los pilares del desarrollo no convencional.

Bandurria Sur completa el podio de Vaca Muerta con 63.686 barriles diarios y una mejora del 3,35% respecto del mes anterior. Este bloque se consolidó como una de las áreas más relevantes del shale, combinando altos niveles de producción con una curva de crecimiento sostenida.

Más atrás, Bajada del Palo Oeste, operada por Vista Energy, registró 51.044 barriles diarios. Aunque mostró una baja mensual del 2,32%, sigue siendo una referencia dentro del desarrollo no convencional. Por su parte, La Angostura Sur I sorprendió con una suba del 12,11%, alcanzando los 34.333 barriles diarios.

Uno de los datos más destacados fue el ingreso de Bajo del Choique–La Invernada, de Pluspetrol, al top ten nacional. Con 22.580 barriles diarios y un salto mensual del 33,87%, se posicionó como una de las áreas de mayor dinamismo. A esto se suman El Trapial Este, de Chevron, y La Calera, también de Pluspetrol, ambas superando los 21 mil barriles diarios.

La-Calera-Vaca-Muerta.jpg El área de shale gas La Calera, en la formación Vaca Muerta.

Infraestructura y el sostén del crecimiento productivo

El rendimiento de las áreas de Vaca Muerta está estrechamente ligado al desarrollo de infraestructura. En los últimos años, se aceleraron inversiones en oleoductos, plantas de tratamiento y sistemas de transporte para acompañar el aumento de producción y evitar cuellos de botella en la evacuación del crudo.

Entre los proyectos más relevantes se encuentran las ampliaciones del sistema de Oldelval y el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las obras vinculadas al transporte hacia Bahía Blanca. Estas iniciativas permiten canalizar mayores volúmenes hacia refinerías y terminales de exportación, fortaleciendo el perfil exportador del shale argentino.

También avanzan mejoras en instalaciones de almacenamiento, bombeo y logística, que resultan fundamentales para sostener el ritmo de crecimiento. Sin estas obras, el desempeño de las áreas líderes estaría limitado, independientemente de su potencial geológico y operativo.

Cerro Dragón PAE Chubut Cuenca del Golfo San Jorge.jpg Cerro Dragón es el corazón del convencional.

El aporte del Golfo San Jorge

Aunque el protagonismo se concentra en Vaca Muerta, la Cuenca del Golfo San Jorge sigue teniendo un rol relevante en la producción nacional. Anticlinal Grande–Cerro Dragón, operada por Pan American Energy, produjo en diciembre 60.494 barriles diarios, con una suba mensual del 5,08%, representando el 7,03% del total país.

Este yacimiento continúa siendo el principal exponente del petróleo convencional argentino, mostrando capacidad de sostener volúmenes significativos en un contexto de madurez. Su desempeño permite amortiguar, en parte, el retroceso general del segmento tradicional.

En tanto, Manantiales Behr, operada hasta diciembre por YPF y adquirido por Rovella Energy, alcanzó los 25.433 barriles diarios, con un crecimiento mensual del 2,81%. Aunque lejos de los niveles del shale, sigue siendo un activo relevante dentro de la cuenca.