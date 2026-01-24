Más pozos y más ritmo: la actividad en el shale oil de Vaca Muerta crecerá más del 20%

Vaca Muerta cerró un 2025 a puro récord y el 2026 no se quedará atrás . Las proyecciones marcan que el shale seguirá empujando su techo para seguir escribiendo nuevas páginas en la historia de la industria. Las bondades de la roca madre permiten soñar en un futuro marcado por las exportaciones neta de hidrocarburos.

El crecimiento en 2026 será acorde a las obras de infraestructura. Según Rystad Energy , se espera que el nivel de actividad aumente un 20% con respecto al 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que tiene al shale oil como eje central del desarrollo de la Cuenca Neuquina .

En diálogo con +e, Ernesto Díaz, vicepresidente para América Latina de Rystad Energy, sostuvo que el incremento previsto no responde a un único factor, sino a una combinación de precios internacionales y el avance de la infraestructura.

Para el especialista, los riesgos geopolíticos impulsarán los precios del barril de petróleo cercano a los 60 dólares, un valor que es sumamente competitivo para Vaca Muerta. “Si fuera netamente por fundamento sería bastante menor: el barril debería acercarse a los 50 dólares”, consideró.

A esto se debe a que la capacidad de evacuación de la Cuenca Neuquina. El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) estará en condiciones de contar con 180 mil barriles de capacidad para exportar en noviembre/diciembre para que en marzo esté listo su capacidad total de 550 mil barriles de transporte de evacuación.

“La infraestructura ya está encaminada y los tiempos vienen según lo planeado, así que ese ducto se tiene que llenar. Por eso vemos un 20% más de actividad”, subrayó. El respaldo de esa proyección está basado en la cantidad de pozo nuevos iniciados mes a mes y la cantidad de etapas de fractura proyectadas por las compañías.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (9) El VMOS avanza sin contratiempos.

Los pilares del nuevo ciclo del shale oil

Durante mucho tiempo, la infraestructura fue el gran cuello de botella de Vaca Muerta. La incapacidad de evacuar la producción llevaba a las compañías a poner un freno en sus planes de inversión, pero el escenario comienza a cambiar de la mano de las obras en carpeta y las próximas a inaugurar.

En este sentido, Díaz destacó que la disponibilidad de transporte obliga al sistema a responder con más producción. “Esa infraestructura se tiene que llenar. Eso va a empujar mayor nivel de actividad del lado del petróleo, con un crecimiento que estimamos en torno al 20%”, destacó.

El crecimiento de la actividad no se limitará a los proyectos tradicionales. Según Díaz, 2026 marcará una aceleración en desarrollos que hasta ahora venían avanzando de manera más gradual, pero que cuentan con condiciones geológicas probadas y alto potencial productivo en shale oil.

“Seguramente haya proyectos grandes que estén acelerando más allá de los tradicionales. Proyectos nuevos como Rincón de Aranda de Pampa Energía, Bajo del Choique de Pluspetrol, y también habrá que ver qué pasa con Tecpetrol en Los Toldos II Este, que deberían avanzar a una buena velocidad”, detalló el especialista.

Asimismo, Díaz consideró que los grandes proyectos como Loma Campana, Bajada del Palo Oeste, La Amarga Chica y Bandurria Sur deberían seguir desarrollándose como lo vienen haciendo.

Vista Energy Vaca Muerta shale oil Petróleo (2) Bajada del Palo Oeste es uno de los yacimientos estrella de Vaca Muerta.

El hub norte de Vaca Muerta

En paralelo, la ventana norte de Vaca Muerta seguirá ganando protagonismo. Allí, la principal limitación ya no es la calidad del recurso, sino la logística. “Los bloques son súper productivos, a niveles muy similares a los del core de Loma Campana. El desafío es la infraestructura y el costo de los pozos por estar lejos de un hub de servicios desarrollado como pueden ser Añelo o Allen”, subrayó Díaz.

“Rincón de los Sauces todavía no tiene ese nivel de desarrollo, entonces los pozos son un poco más caros, pero la infraestructura ya está avanzada con el ducto de Vaca Muerta Norte que ya fue sancionado y está encaminado”, agregó.

Para el vicepresidente para América Latina de Rystad Energy, la atención estará puesta en que Rincón de los Sauces pueda establecerse como hub de logística y servicios, de tal manera que acompañe el desarrollo de los bloques. “Hay que ver a qué velocidad decidirá avanzar YPF con La Escalonada, qué hará Chevron con El Trapial y Continental con Los Toldos. Son interrogantes, pero productividad es excelente”, afirmó.

Planta de tratamiento de petróleo Los Bastos Vaca Muerta Tecpetrol shale oil.jpg La producción de Vaca Muerta supera sus límites.

Fierros para seguir escalando

La expansión de la actividad también estará acompañada por una mayor disponibilidad de equipos. La llegada de nuevos rigs y sets de fractura de última tecnología reduce el riesgo de cuellos de botella operativos, un problema recurrente en ciclos anteriores de crecimiento acelerado.

“Hoy no vemos que los equipos vayan a ser un gran inconveniente. Están llegando rigs nuevos y tecnología de última generación, tanto en perforación como en fractura, lo que permite acompañar el crecimiento del shale oil sin frenar el ritmo”, sostuvo Díaz.