El Gobierno decretó un nuevo esquema de retenciones para el petróleo convencional

Cerro Dragón es uno de los históricos yacimientos más productivos de petróleo convencional en Argentina.

El Gobierno Nacional oficializó este jueves un nuevo régimen de incentivos fiscales destinado específicamente a la producción de petróleo convencional , con el objetivo de revitalizar la actividad en los yacimientos maduros que hoy enfrentan un escenario de agotamiento natural y costos crecientes frente al boom de Vaca Muerta. La medida había sido anunciada en noviembre del año pasado lleva a cero las retenciones si el barril cae por debajo de los 65 dólares.

Mediante el Decreto 59/2026 , publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de derechos de exportación más flexible para el crudo convencional.

Retenciones cero hasta los 65 dólares

La principal novedad de la normativa es la actualización de los valores "piso" y "techo" que disparan el cobro de impuestos a la exportación, diferenciándolos del régimen general que rige desde 2020 (Decreto 488/20).

Bajo el nuevo sistema para el convencional:

Retenciones 0%: Si el precio internacional del barril (Brent) es igual o inferior a USD 65 (Valor Base), las exportaciones no pagarán derechos.

Retenciones 8%: Si el precio internacional supera los USD 80 (Valor de Referencia), se aplicará la alícuota fija del 8%.

Esquema móvil: Si el precio fluctúa entre los 65 y 80 dólares, se aplicará una fórmula variable.

Esto representa una mejora sustancial respecto al esquema anterior, que activaba las retenciones a partir de los 45 dólares por barril.

Convencional Neuquén AIB genérica Más de 800 empleos se recuperarán con la baja de regalías e Ingresos Brutos en el convencional.

"Revertir el declino estructural"

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo reconoce la "situación compleja" que atraviesa la producción convencional debido al "natural grado de agotamiento de los yacimientos" y el incremento de los costos operativos.

La medida llega tras una serie de acuerdos firmados entre el Ministerio de Economía, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las provincias petroleras tradicionales —Chubut, Neuquén y Santa Cruz—, que venían reclamando herramientas para sostener el empleo y la inversión en sus cuencas, las cuales han ido perdiendo protagonismo frente al no convencional.

"Los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector", señala el texto oficial.

Implementación

La Secretaría de Energía será la encargada de definir en los próximos 60 días las normas complementarias para aplicar este beneficio. Un punto clave será la fiscalización: para calcular el impuesto, se tomará en cuenta la proporción exacta de crudo convencional que produce cada área de concesión, separándolo de la producción no convencional si la hubiera.

La medida entrará en vigencia operativa una vez que se dicten estas normas técnicas o se cumpla el plazo de dos meses estipulado en el decreto.