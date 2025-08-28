Alcanzan un acuerdo por 300 petroleros en El Portón

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , encabezó un encuentro con los trabajadores de El Portón para explicar los alcances del acuerdo alcanzado con YPF en el marco del traspaso de áreas convencionales a Quintana Energy. Tiene vigencia hasta el 30 de septiembre.

“Nos llevó tiempo, nos llevó lucha, pero conseguimos frenar lo que hubiera significado dejar a más de 300 compañeros afuera. Este acuerdo garantiza que ningún trabajador pierda su fuente laboral ”, afirmó Rucci, antes de dar lectura al acta firmada con la operadora, durante el encuentro encabezado el miércoles a la mañana.

El documento establece que los trabajadores mantendrán su salario, la antigüedad y todos sus derechos adquiridos, aún en el caso de pasar a los nuevos operadores. También contempla un esquema de retiros voluntarios con indemnización completa más un 20% adicional y un régimen especial de gratificación para quienes accedan a la jubilación, equivalente a 13 sueldos más un 20% y con reconocimiento íntegro de la antigüedad.

Marcelo Rucci El porton

Rucci destacó que este acuerdo es fruto de la gestión y del esfuerzo conjunto: “Golpeamos todas las puertas necesarias, hablamos con todos los que había que hablar y nunca bajamos los brazos. La lucha es la que nos permitió llegar a este resultado”.

Finalmente, Rucci informó que el acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. "Y nos da la tranquilidad de que en este proceso ningún trabajador quede en la calle. Pero sepan que esta lucha no termina acá: vamos a seguir gestionando y peleando cada día para que en El Portón y en cada yacimiento se defienda lo más valioso que tenemos, que es el trabajo”, manifestó.

El dirigente agradeció expresamente al gobernador Rolando Figueroa por acompañar las gestiones y por el compromiso de impulsar una ley que reduzca la carga impositiva sobre los yacimientos convencionales. “El gobernador está trabajando para que estas áreas no tributen como las no convencionales. Eso nos va a permitir que todos los compañeros que hoy están afuera vuelvan a su puesto de trabajo. Si logramos esa ley, garantizamos el futuro del empleo convencional”, señaló.

El gremialista también pidió unidad a los trabajadores en este proceso: “La unidad es lo que nos mantiene fuertes. Cuando los petroleros estamos unidos, nadie nos pasa por encima. Lo más importante no somos los dirigentes, lo más importante son ustedes, los trabajadores, y la fuerza que nos dan para pelear cada puesto”.