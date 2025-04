Santa Cruz apuesta fuerte por la minería: exploración, empleo y desarrollo local

El mandatario destacó que el 80% de esa formación aún no fue explorado . “No entiendo por qué durante todos estos años no lo terminaron de hacer. Nosotros lo vamos a hacer, porque necesitamos empleo para todos los hijos que nacimos en esta tierra o que tomamos esta tierra como adopción para vivir y construir un camino de vida”, afirmó.

“Yo vengo del trabajo, desde muy chico. Aprendí de mi madre que la vida no es fácil, pero que hay que seguir adelante. Por eso les pido que se esfuercen, que valoren esta oportunidad. Nosotros estamos invirtiendo recursos que no tenemos, haciendo un esfuerzo enorme. Pero solos no alcanza: ahora el compromiso tiene que ser de ustedes”, expresó Vidal.

6nh0wpjm.png Vidal puso en marcha un plan de capacitación para 350 jóvenes con becas de $220.000 mensuales. Foto: prensa Santa Cruz.

“El recurso es nuestro”

“Queremos que los recursos de Santa Cruz generen oportunidades reales para quienes nacimos o elegimos vivir acá. Vamos a trabajar en un esquema que promueva el desarrollo con trabajo genuino para nuestra gente”, subrayó Vidal.

Además, remarcó la necesidad de defender lo que le pertenece a la provincia: “El recurso es nuestro. El Estado debe ser garante y generar condiciones. Hace muchos años dejamos de ser creíbles. Ahora nosotros nos animamos, damos un paso adelante, generamos una política de Estado para atraer inversiones. Pero no a cualquier precio: queremos trabajo, producción, desarrollo local y respeto por la tierra que habitamos”.

son9wpg8.png "El recurso es nuestro y debe beneficiar a nuestra gente", afirmó el gobernador.

Educar para trabajar

Asimismo, a través del Consejo Provincial de Educación, el gobierno provincial puso en marcha una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre educación, producción y empleo. En una primera etapa, 350 jóvenes de siete localidades recibirán becas de $220.000 mensuales durante cuatro meses para capacitarse en el sector minero. El plan incluye instancias teóricas y prácticas, visitas a yacimientos y contacto directo con la actividad productiva.

“Esta capacitación no debe ser tomada como algo pasajero. Es una oportunidad real de formarse y acceder a un empleo en un contexto económico difícil. Por eso pedimos responsabilidad, esfuerzo y respeto por las normas de convivencia en cada yacimiento”, aseguró.

77fjxedj.png El gobernador Claudio Vidal ha convocado a operadoras para explorar el Macizo del Deseado.

Argentina mining

Estas declaraciones e iniciativas son apenas dos muestras del escenario minero en la provincia. Ese panorama alentador explica que allí se lleve a cabo, en agosto, el evento “Argentina Mining Sur 2025 XVII - Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería”.

“Nos alegra el momento que está viviendo Santa Cruz, y el impulso que le están poniendo a la actividad. Se nota que vienen grandes tiempos para la provincia”, dijo el Gerente de Operaciones del encuentro, Nelson Rojas.

Y agregó: “Creo que, en general, Argentina está viviendo un revival del interés global, y creo que es el momento que tiene Santa Cruz para aprovechar ese viento de cola de interés que hay, especialmente en Santa Cruz, para generar más trabajo y oportunidades para todos los habitantes”.