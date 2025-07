Récord minero: Argentina proyecta un crecimiento del 14% en exportaciones para 2025

Proyecciones de producción

Según el Informe Productivo de la Minería Argentina, se espera una producción de: Oro: Más de 1.114 mil onzas. Plata: 19,6 millones de onzas.Litio: 130.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

Aunque el oro y la plata representan el 81% de las exportaciones mineras, los principales yacimientos, con décadas de explotación, enfrentan una merma productiva desde 2020. Esto eleva los costos operativos, haciendo que las operaciones dependan de los altos precios globales para mantenerse viables.

Los valores proyectados para 2025 incluyen: Oro: US$ 3.300 por onza; plata: US$ 32 por onza; y, finalmente, carbonato de litio: US$ 8.500 por tonelada LCE.

Estos precios, alineados con datos del Banco Mundial y CME Group, reflejan estabilidad y sostienen el crecimiento exportador en un escenario moderado, con un cumplimiento estimado del 85% de los volúmenes proyectados.

Canasta exportadora

El litio se consolida como un pilar clave, con un crecimiento productivo del 75% interanual en 2025. Este mineral, esencial para baterías y la transición energética, lidera el dinamismo del sector.

Además, las inversiones en exploración y proyectos de cobre prometen diversificar la canasta exportadora en los próximos años, fortaleciendo la posición de Argentina en el mercado global.

A pesar del deterioro en los volúmenes de oro y plata, el alza de precios globales compensa las caídas productivas. Sin embargo, la fragilidad ante posibles cambios en los precios internacionales plantea desafíos. La estabilidad en rocas de aplicación y minerales industriales, junto con un crecimiento del 30% en exportaciones en el primer semestre de 2025, refuerza el optimismo.