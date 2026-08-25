Minería y pymes: por qué los proveedores locales juegan en una "cancha inclinada"

"Ser proveedor en una cancha inclinada." Con esa frase, Santiago Iorio, Director Provincial de Desarrollo Territorial y PyMes del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, resume uno de los ejes centrales que deja la jornada "Minería y Proveedores: Dinamizando las Economías Regionales", organizada por la Mesa del Litio , el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Iorio, el terreno se inclina para las pequeñas y medianas empresas por restricciones estructurales: cadenas con pocos compradores y muchos oferentes, restricciones financieras, tiempos prolongados de los proyectos y barreras para quienes operan lejos de las cuencas productivas.

La experiencia internacional, con los casos de Australia, Brasil, Chile y Estados Unidos, confirma que la inserción de proveedores locales nunca es automática. En cada uno de esos países, el Estado coordina de forma sostenida con las empresas: forma capacidades, anticipa la demanda y brinda financiamiento a lo largo del tiempo.

Sin territorio no hay proveedores

Otro de los conceptos que atraviesan el debate es que la cadena de valor minera se estructura en anillos geográficos concéntricos: proveedores locales, provinciales, nacionales e internacionales. La cercanía no funciona solo como requisito del compre provincial; también resulta clave para la eficiencia en las etapas de construcción y operación.

Para las pymes alejadas de las cuencas mineras, la asociación en consorcios y Uniones Transitorias (UT) con empresas del sector aparece como una puerta de entrada posible a la cadena de valor.

Iorio plantea tres condiciones para que una pyme resulte competitiva frente a la demanda minera:

Integrar capacidad técnica con gestión comercial para ofrecer soluciones a medida.

para ofrecer soluciones a medida. Construir confianza y reputación de cercanía frente a la oferta importada.

frente a la oferta importada. Cumplir plazos y ofrecer precio competitivo puesto en sitio.

Capacidades locales: un activo con deudas pendientes

Argentina cuenta con un activo clave: una larga historia de proveedores de petróleo y gas. El entramado pyme nacional muestra un dominio consolidado en varios rubros. Sin embargo, según Iorio, queda un camino por recorrer para impulsar el upgrading industrial acorde al potencial minero.

El "compre local" no alcanza por sí solo. Es necesario generar condiciones desde el Estado y las empresas para desarrollar las capacidades productivas necesarias. Entre los temas clave, Iorio menciona la calidad, las homologaciones, el financiamiento y la información sobre requerimientos técnicos.

La jornada deja una idea que, según Iorio, atraviesa todo el debate: la competitividad y el desarrollo local deben ser complementarios. El Estado tiene la tarea de "nivelar la cancha", no como una concesión al desarrollo local a costa de la eficiencia, sino como condición para que esa eficiencia sea sostenible en el tiempo y genere valor dentro del territorio nacional.

El encuentro, realizado en la sede del CFI, reunió a referentes de organismos multilaterales y nacionales, empresas mineras, cámaras y federaciones del sector, en un contexto de expansión de los proyectos de litio y cobre en el país.