Lithium Argentina y Ganfeng acuerdan inversión de US$ 180 millones en Pozuelos-Pastos Grandes

ium Argentina y Ganfeng Lithium cerraron los acuerdos definitivos para establecer una nueva sociedad conjunta que consolidará los proyectos Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) , Pastos Grandes y Sal de la Puna , ubicados en la provincia de Salta . La operación representa un hito estratégico en la minería de litio argentina y posiciona a ambas compañías para una producción integrada en el noroeste del país.

La nueva joint venture quedará integrada en un 67% por Ganfeng y en un 33% por Lithium Argentina . El objetivo es avanzar con un desarrollo unificado de los tres proyectos, que se encuentran en cuencas contiguas y serán gestionados como una única plataforma de producción de litio. Esta estructura integrada permitirá optimizar la infraestructura compartida y mejorar la eficiencia operacional.

Hitos de producción e inversión

El plan contempla una capacidad de producción de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), distribuida en tres etapas. La inversión histórica combinada en adquisición de propiedades y desarrollo de los activos asciende a US$1.800 millones, cifra que refleja el compromiso de ambos operadores con la escala y la sostenibilidad del proyecto.

Ganfeng aportará US$180 millones a través de un bono convertible no garantizado con un plazo de seis años. El instrumento tendrá una tasa del 4% anual con pagos semestrales, y podrá convertirse en acciones de Lithium Argentina a un precio de US$12,50 por acción, lo que representa una prima de aproximadamente 96% sobre el VWAP de cinco días al 21 de agosto de 2026.

Los fondos obtenidos serán destinados a cancelar en su totalidad una deuda convertible de US$259 millones con vencimiento en enero de 2027. Lithium Argentina cerró el segundo trimestre de 2026 con US$100 millones en efectivo y equivalentes, más US$27 millones en distribuciones provenientes de Cauchari-Olaroz.

La joint venture quedará repartida en 67% para Ganfeng y 33% para Lithium Argentina.

La nueva estructura establece que Ganfeng será el operador a través de su equipo en Salta, mientras que las decisiones principales sobre plan de desarrollo, financiamiento y presupuestos requerirán aprobación conjunta. Hasta completar un proceso de financiamiento a nivel del proyecto, cualquier aporte anual superior a US$20 millones necesitará el consentimiento de ambos socios. Los derechos sobre la producción (offtake) estarán distribuidos en proporción a las participaciones de cada operador.

Ambas compañías continúan evaluando alternativas de financiamiento para PPG, que incluyen deuda a nivel del proyecto y la eventual incorporación de un inversor estratégico minoritario. La finalización de la nueva sociedad está prevista para septiembre de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones correspondientes. Una vez completada, los proyectos quedarán consolidados bajo Millennial Lithium B.V., una sociedad holding constituida en Países Bajos.

RIGI e incorporación regulatoria

El desarrollo integrado de PPG contempla las 150.000 toneladas anuales de LCE en tres fases. La solicitud de incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentada durante el primer trimestre de 2026, incorporando el plan completo de capacidad. La aprobación es esperada para fines de 2026, lo que facilitaría incentivos fiscales y regulatorios clave para la competitividad del proyecto.

Con la conversión total del nuevo bono, Ganfeng recibiría 14,4 millones de acciones adicionales de Lithium Argentina y pasaría de su participación actual de aproximadamente 9,6% a cerca del 16,1% sobre una base totalmente diluida. La conversión estará limitada al 19,99% de las acciones emitidas y en circulación.

En paralelo, ambas compañías mantienen su asociación en Cauchari-Olaroz, en Jujuy, donde Lithium Argentina posee el 44,8%, Ganfeng el 46,7% y JEMSE, la empresa de inversiones mineras de la provincia, el 8,5%. Esta cartera dual posiciona a ambos operadores como actores clave en la minería de litio argentina durante la transición energética global.

FUENTE: Reuters