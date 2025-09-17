Mineras de litio apuntan al oro de Río Negro: ¿Estrategia de diversificación o giro de timón?

El sector minero en Argentina se consolida como un polo de atracción para inversiones globales. Si bien el litio acapara titulares, la reciente incursión de una compañía dedicada a este mineral en el mercado del oro despierta un interés particular. Este mes, SALi Lithium Corp. anunció su intención de adquirir hasta el 100% del proyecto de oro y plata La Esperanza, ubicado en la provincia de Río Negro . Este movimiento estratégico plantea una pregunta clave: ¿Estamos ante una nueva ola de diversificación en el mercado minero?

El proyecto La Esperanza, que abarca 44,400 hectáreas, se ubica en el Macizo Nordpatagónico en el Distrito Los Menucos, una región históricamente conocida por sus depósitos de metales preciosos. La decisión de SALi se basa en datos históricos no verificados, pero que, de confirmarse, serían muy prometedores. Se reportan resultados de muestras de canal de hasta 24 g/t de oro y de hasta 129 g/t de plata, además de la presencia de cobre.

Históricamente, se han excavado 30 zanjas, con más de 2,900 metros de zonas mineralizadas expuestas, lo que indica un sistema de vetas extensivo y bien definido. El proyecto alberga más de 10 kms. de vetas de oro epitermales de baja sulfuración, un tipo de yacimiento muy buscado. Dustin Nanos, director ejecutivo de SALi, aseguró: “El Proyecto La Esperanza representa una expansión estratégica de nuestra presencia en Argentina”.

image

La adquisición, términos y estrategia

El acuerdo con la argentina Valcheta Exploraciones S.A.S es una opción por etapas que le permitiría a SALi adquirir el 100% de la propiedad. La transacción implica pagos en efectivo y gastos de exploración que superan los $4.4 millones de dólares ($1.889.500 en efectivo y $2.599.000 en gastos de exploración).

La compañía de litio tiene la opción de formar una empresa conjunta con Valcheta, donde inicialmente controlaría el 51%, con la posibilidad de aumentar su participación hasta el 100%.

Nanos comentó que esta adquisición busca construir un portafolio diversificado. “Con sus extensos sistemas de vetas, yacimientos de alta ley y ubicación privilegiada, esta adquisición se alinea perfectamente con nuestro objetivo de construir una cartera diversificada de litio, oro y activos minerales críticos. Esperamos con interés aprovechar esta emocionante oportunidad”, dijo.

La estrategia de la diversificación no es exclusiva de SALi y podría ser una tendencia en alza en un mercado de materias primas cada vez más volátil. Las empresas buscan mitigar riesgos y capitalizar la demanda de una gama más amplia de minerales necesarios para la transición energética y tecnológica global.