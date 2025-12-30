Los Azules: el gigante del cobre que prepara su gran salto para 2027

“El objetivo sigue siendo el inicio de trabajos de construcción masiva durante 2027”, afirma con seguridad Michael Meding , Gerente General de Los Azules. Lo que hoy es un depósito de cobre de clase mundial en la cordillera de San Juan, se prepara para transformarse en uno de los pilares de la minería argentina.

Hacia fines de 2026, el paisaje de Calingasta comenzará a cambiar: caminos definitivos, tendidos eléctricos de alta montaña y el campamento final darán paso a una nueva era industrial.

image Vista aérea del depósito Los Azules en la cordillera de San Juan: un yacimiento de clase mundial listo para desarrollo.

Cierre de 2025

A diferencia de la construcción física, el éxito de un proyecto minero se construye primero en los papeles y las alianzas. Los Azules cierra un 2025 estratégico, apalancado en tres pilares fundamentales:

El impulso del RIGI: El 26 de septiembre marcó un antes y un después con la aprobación del proyecto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones . Para Meding, esto no es solo un trámite: "Contar con el RIGI modifica sustancialmente el perfil de riesgo y competitividad del proyecto".

Ingeniería de factibilidad: Tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a fines de 2024, este año el foco estuvo en pulir la ingeniería necesaria para asegurar que el proyecto sea técnica y económicamente imbatible.

Sello de calidad internacional: La alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial ha alineado a Los Azules con los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) más exigentes, preparando el terreno para el financiamiento global.

image Obras tempranas de infraestructura: camino de acceso clave para movilización masiva en 2027.

La hoja de ruta 2026-2027

El camino hacia el primer lingote de cobre tiene fechas clave. Para 2026, la prioridad es alcanzar el nivel de ingeniería que permita tomar la decisión formal de construcción.

La magnitud operativa es sobrecogedora: solo las obras iniciales de infraestructura implicarán la movilización de más de 500 personas. Con una inversión estimada que supera los 3.170 millones de dólares, el objetivo es que las máquinas comiencen su danza masiva en 2027, con la mira puesta en iniciar operaciones comerciales en 2029.

image Equipos en sitio avanzan ingeniería de factibilidad, base para decisión de construcción.

Cobre: El eslabón perdido de la tecnología

Meding plantea una contradicción fascinante en el mercado actual: mientras el capital para minería atraviesa mínimos históricos, la demanda de tecnología nunca fue tan alta. “No hay transición tecnológica ni digital sin minerales”, advierte.

En esta partida de ajedrez global, San Juan se posiciona como una pieza ganadora frente a destinos tradicionales como Chile o Australia, gracias a su robusto marco institucional y social.

image Michael Meding, Gerente General, detalla avances y perspectivas futuras del proyecto cuprífero.

Un puente hacia el inversor argentino

Una de las novedades más disruptivas de Los Azules es su visión del mercado de capitales. Actualmente, el grupo McEwen Copper evalúa su salida a la Bolsa de Toronto, pero mantiene conversaciones activas para un listado dual en la Bolsa de Buenos Aires.

"El objetivo es habilitar la participación de inversores argentinos interesados en el sector minero", asegura Meding. El gerente traza un paralelismo ambicioso: así como empresas tecnológicas locales —como Mercado Libre— lograron financiamiento masivo, la minería argentina debería aspirar a esa misma profundidad de mercado.

El futuro es Calingasta

Los Azules no es solo una mina; es la promesa de Argentina como proveedor estratégico de cobre para el mundo. Con un cronograma sólido y el respaldo de incentivos clave, el 2027 marcará el inicio de una década que podría cambiar la matriz productiva del país para siempre.



Fuente: Panorama Minero con aportes de +E