Empleo en minería: avanzan con un plan para capacitar trabajadores en San Juan

El crecimiento de la minería en San Juan plantea una serie de desafíos para la provincia. Uno de los puntos centrales para el desarrollo del sector será la disponibilidad de trabajadores capacitados que puedan incorporarse a las empresas y a la cadena de proveedores.

En ese contexto, distintas organizaciones vinculadas a la actividad comenzaron a impulsar iniciativas de formación laboral orientadas a fortalecer la participación de trabajadores locales. Una de ellas es la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, que trabaja en el diseño de un programa de formación técnica destinado principalmente a habitantes del departamento Iglesia .

La propuesta apunta a preparar perfiles para tareas operativas de la industria, con foco en áreas como movimiento de suelo, operación de equipos pesados y perforación, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de trabajadores sanjuaninos en los proyectos mineros que avanzan en la provincia.

En las últimas semanas, el presidente de la organización, Patricio Páez, mantuvo reuniones con cámaras de proveedores mineros y con el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, para analizar las necesidades actuales de mano de obra y avanzar en la implementación del esquema formativo, de acuerdo a información publicada por el diario Tiempo de San Juan.

Desde la entidad indicaron que cuentan con un registro de alrededor de 3.000 personas interesadas en oportunidades laborales dentro del sector, por lo que buscan aprovechar los períodos de menor actividad operativa para profundizar la preparación técnica de los postulantes.

Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importante del país.

Trabajo en minería: los perfiles que buscan formar para la industria

El programa estaría orientado a capacitaciones vinculadas con algunas de las tareas más demandadas dentro de los proyectos mineros. Entre los principales ejes aparece la formación de operadores de maquinaria pesada y trabajadores especializados en perforación.

Las capacitaciones contemplarían:

Manejo de cargadoras y equipos utilizados en movimiento de suelo.

Operación vinculada a tareas de acarreo.

Formación de perforistas.

Preparación de ayudantes de perforación diamantina.

La iniciativa prevé una combinación entre formación teórica, prácticas operativas y certificaciones a cargo de profesionales habilitados, según el citado portal.

Una bolsa de empleo para sumar trabajadores a la minería

Como parte de la estrategia para vincular trabajadores con futuras oportunidades laborales, la organización cuenta con una plataforma de registro de currículums para conformar una base de talento vinculada a la actividad minera: https://www.smcordilleradelosandes.com.ar/registro

El sistema permite que trabajadores con distintos perfiles puedan cargar sus datos para futuras búsquedas de empresas mineras y proveedoras. Entre los puestos incluidos figuran operadores de equipos, ayudantes mineros, técnicos ambientales, soldadores, mecánicos, choferes profesionales y personal de mantenimiento.

Desde la agrupación explicaron que su objetivo es avanzar hacia una estructura que permita organizar trabajadores, brindar capacitaciones y desarrollar servicios para la industria.