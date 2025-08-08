Eliminación de retenciones a la minería: Según CAEM, beneficia a pymes argentinas

El gobierno de Javier Milei oficializó, mediante el Decreto 563/2025, la eliminación de retenciones a las exportaciones de 200 productos mineros, reduciendo la alícuota del derecho de exportación a 0% para diversas mercancías incluidas en la Nomenclatura Común del Mercosur. ¿Cual es el alcance?

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, abarca principalmente minerales industriales como cal, granito, boratos, dolomita y bentonita, así como ciertos metales como oro, cobre, zinc y plomo. Sin embargo, productos clave como el litio y la plata mantienen una alícuota del 4,5%, lo que genera interrogantes sobre el impacto diferencial en el sector.

Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la eliminación de retenciones beneficia principalmente a pymes nacionales dedicadas a la producción de minerales no metalíferos, metalíferos, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas o semipreciosas. La inclusión del cobre, pese a la ausencia de producción significativa en el país, sugiere una apuesta a futuro para incentivar su desarrollo.

No obstante, la exclusión de minerales críticos como el litio, que enfrenta una creciente demanda global por su rol en la transición energética, plantea dudas sobre la coherencia estratégica de la medida.

Impacto de la medida

La minería representa el 80% de la capacidad exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, según el decreto. La eliminación de retenciones podría liberar recursos para reinversión, fomentando la producción y el empleo en un sector que, según la CAEM, genera alto valor agregado.

Sin embargo, el impacto fiscal de esta decisión debe analizarse en un contexto de ajuste presupuestario. La medida podría incrementar las exportaciones, pero la exclusión de litio y plata limita su alcance en mercados de alto crecimiento.

La medida se presenta como un estímulo para las pymes mineras, pero su éxito dependerá de factores como la estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la capacidad de atraer inversiones extranjeras. Además, la no inclusión de minerales estratégicos como el litio podría restar competitividad frente a países como Chile o Australia.