El insumo clave que impulsa el récord de exportaciones de oro y plata

Planta de producción de cal en San Juan: epicentro nacional que abastece el 99% de la demanda minera argentina. Foto: Calidra

La minería metalífera domina el panorama exportador argentino. Este sector —que inclu ye oro , plata, cobre, plomo y zinc — representó el 81,6% de las exportaciones mineras totales en los primeros dos meses de 2025. Los metales preciosos lideran este crecimiento explosivo.

En enero y febrero de 2025, las exportaciones de oro y plata alcanzaron USD 638 millones . Esta cifra marca un incremento interanual del 52,4% . Desglosado, el oro contribuyó con USD 548 millones (70% del total en metales preciosos), mientras que la plata sumó USD 80 millones (10% del total).

Este impulso surge de precios internacionales elevados y mayores volúmenes exportados, especialmente en plata. Las provincias de San Juan y Santa Cruz concentran más del 80% de la producción nacional de estos metales. Operaciones emblemáticas como Veladero, Cerro Vanguardia y Cerro Negro dependen de cadenas de suministro optimizadas para mantener su competitividad.

El rol técnico indispensable de la cal en la extracción

El óxido de calcio —conocido como cal viva— actúa como pilar en los procesos de recuperación de metales preciosos. Sin él, la cianuración —método predominante para extraer oro y plata— resulta inviable desde el punto de vista técnico y económico.

La cal cumple roles críticos:

Regulación del pH : Evita la formación de ácido cianhídrico, un compuesto tóxico y peligroso.

: Evita la formación de ácido cianhídrico, un compuesto tóxico y peligroso. Protección de equipos : Reduce incrustaciones y corrosión, prolongando la vida útil de las instalaciones.

: Reduce incrustaciones y corrosión, prolongando la vida útil de las instalaciones. Optimización operativa: Disminuye paradas de planta y eleva el rendimiento global.

Expertos del sector destacan su impacto. “Con cal de alta calidad, los tiempos entre paradas de planta se prolongan, aumenta la capacidad de producción y se reducen los costos operativos”, explica Juan Pablo Otero, Representante Comercial de Calidra Cono Sur.

La pureza del producto influye directamente en la eficiencia. Cales de alta reactividad minimizan reprocesamientos y optimizan el consumo de cianuro.

San Juan: Polo calero estratégico y cadena logística eficiente

Argentina concentra su industria calera en la región de Cuyo, con San Juan como líder indiscutido. La provincia exporta el 99% de la cal nacional y proyecta un récord histórico: 60 millones de dólares en exportaciones durante 2025. Esta proyección se impulsa por la eliminación de retenciones a minerales (Decreto 563/2025) y la demanda creciente.

Gran parte de esta producción abastece la minería chilena de cobre, pero también llega a yacimientos argentinos de oro y plata en San Juan y Santa Cruz. Empresas como Grupo Calidra invierten fuerte en expansión. Anunciaron US$30 millones para modernizar plantas en La Laja (San Juan), mejorando clasificación, trituración y envasado.

La proximidad logística reduce costos en una industria donde cada hora de inactividad impacta millones.

Perspectivas futuras: Litio y cobre como catalizadores

El crecimiento no se detiene en oro y plata. Proyectos de cobre y litio demandan cal intensivamente. En litio, se requieren entre 8 y 10 toneladas de cal por cada tonelada producida (datos del sector minero, citados en SI San Juan, noviembre 2025).

Esta sinergia consolida la minería como generadora de empleo, desarrollo regional y divisas. San Juan posiciona su polo calero para abastecer esta expansión, fortaleciendo encadenamientos productivos en zonas interiores.

En resumen, mientras oro y plata rompen récords, la cal emerge como el protagonista silencioso que asegura rentabilidad, seguridad y sostenibilidad en la minería argentina.