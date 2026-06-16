VMOS: Río Negro completa etapa clave de obras submarinas para exportar petróleo de Vaca Muerta

La semana pasada, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) completó una etapa determinante en sus obras submarinas frente a las costas de Punta Colorada. Con el arribo del segundo cargamento de equipamiento y la colocación de cadenas y anclas en el lecho marino, la iniciativa cierra una fase crítica del sistema de fondeo que sostendrá las monoboyas destinadas a la carga de crudo para exportación.

El gobierno de Río Negro destacó el avance como un hito estratégico para la provincia y para el país. La instalación offshore forma parte de una infraestructura pensada para operar en altamar con buques de gran porte, transformando a Punta Colorada en el principal punto de salida de la producción hidrocarburífera argentina hacia los mercados internacionales.

El sistema de fondeo no es un componente menor. Las cadenas y anclas instaladas en el fondo del mar son las estructuras que fijarán las monoboyas en posición permanente, garantizando condiciones operativas seguras para la carga de crudo en mar abierto. Sin esta base submarina, la operación de exportación no tiene punto de apoyo.

image Río Negro se posiciona como nodo exportador de crudo de Vaca Muerta al mundo. Gobierno de Río Negro

La fase offshore demanda tecnología de última generación, embarcaciones especializadas y equipos técnicos con capacitación específica para trabajar en entornos marinos de alta exigencia. La campaña prevé la participación de más de 120 técnicos y especialistas y contempla casi 250 días de trabajo en total. Se trata de una operación de escala mayor, con lógica industrial propia y requerimientos que trascienden lo que la región costera de Río Negro movilizó históricamente.

En este contexto, Alberto Weretilneck aseguró: "El futuro ya está frente a las costas de Río Negro", afirmó, y precisó que "no es una imagen más. Es una señal concreta de la transformación que está viviendo nuestra provincia". Y agregó: "Sabemos que falta. Pero también sabemos que estas son las obras que cambian el perfil productivo de una provincia para siempre".

Impacto en la zona atlántica

Cada etapa completada del VMOS genera efectos concretos en la economía regional. Desde el gobierno provincial remarcaron que los avances del proyecto representan nuevas oportunidades para la zona atlántica: empleo directo e indirecto, demanda de servicios logísticos, incorporación de proveedores locales y mayor actividad comercial en las comunidades de la región.

"Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región", sostuvo Weretilneck. De hecho, la cadena de valor que activa el proyecto incluye desde servicios portuarios y transporte hasta empresas de ingeniería, mantenimiento y abastecimiento. La magnitud de la operación offshore obliga a estructurar una logística permanente que, en muchos casos, encuentra o construye capacidades locales que antes no existían.

image Más de 120 técnicos y especialistas participan de la campaña offshore del VMOS. Gobierno de Río Negro

"Mucho más que un barco"

El VMOS no opera en el vacío. Se inscribe en el proceso de expansión productiva de Vaca Muerta, la formación no convencional de hidrocarburos más importante de América Latina fuera de Venezuela, cuya producción necesita canales de salida eficientes hacia los mercados externos. Hasta ahora, la exportación dependía casi exclusivamente de infraestructura ubicada en otras provincias. El VMOS cambia esa ecuación.

Con Punta Colorada como terminal offshore, Río Negro asume un rol que hasta hace pocos años era impensado para su perfil productivo. La provincia no solo recibe los beneficios de regalías o empleo indirecto: pasa a ser parte activa de la cadena de exportación de crudo, con infraestructura propia y posicionamiento estratégico en el Atlántico Sur.

"Lo que hoy está pasando frente a nuestras costas es mucho más que la llegada de un barco. Es Río Negro ocupando un lugar central en el futuro energético de la Argentina", dijo Weretilneck .