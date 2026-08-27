El cuello de botella que se viene en minería: "No hay choferes"

La expansión de los proyectos mineros en San Juan no solo exige caminos, infraestructura y equipamiento acordes a la demanda. Entre los desafíos que empiezan a asomar hay uno que puede transformarse en un cuello de botella : la falta de choferes de camiones, sobre todo de aquellos con experiencia en caminos de alta montaña.

Aunque en la provincia todavía no existe una escasez pronunciada de conductores, los referentes del transporte de carga advierten que el panorama podría cambiar rápidamente a medida que crezca el movimiento asociado a la actividad minera.

Así lo planteó Martín Gatti, gerente Comercial Minería y de Becher Logística, durante la Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior, ante unos 50 empresarios. En esa oportunidad, Gatti señaló: "Hoy un punto crítico que tenemos y lo vamos a tener, en mi caso en el transporte es que si hoy necesitás un camión, lo vas a comprar. Hoy lo que no podés comprar son los choferes. No hay choferes".

La proyección que preocupa

or su parte, el titular de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM), José Maldonado, dialogó con Diario de Cuyo y aportó precisiones sobre la mano de obra disponible en el sector. "Por la escasez de trabajo que hay no había problema, pero estamos detectando que para el trabajo que se viene con la cantidad de camiones que van a necesitarse va a haber una escasez pronunciada de trabajadores", explicó.

Maldonado dimensionó el problema con un dato concreto: si actualmente circulan 100 camiones y la actividad minera demanda 500, la provincia necesitará cientos de nuevos conductores en poco tiempo. "Va a faltar mano de obra", resumió.

Distrito Vicuña, un proyecto binacional que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

Un fenómeno que excede a San Juan

Según Maldonado, la escasez de choferes no es exclusiva de la provincia, sino que tiene una dimensión internacional. El dirigente mencionó el caso de países europeos, donde hay empresas con camiones detenidos por falta de personal para conducirlos. "En Argentina no pasa aún, pero lo que se conversa con los colegas de distintas provincias es que no sobran choferes", indicó.

Uno de los puntos más sensibles pasa por la capacitación. Maldonado explicó que conducir en rutas convencionales no es lo mismo que hacerlo en caminos de montaña, bajo las condiciones particulares de los proyectos mineros.

Frente a esto, UPROCAM ya organizó dos cursos de capacitación para interesados en especializarse en este tipo de manejo, y la entidad no descarta nuevas ediciones a partir de las consultas recibidas y del estudio permanente de la demanda del sector.

La formación, además, no se limita a los camiones. Desde UPROCAM también trabajan en propuestas para preparar personal en el manejo de autoelevadores y topadoras, entre otros equipos requeridos por la actividad productiva y minera. "Estamos tratando de cubrir todo lo que es especializar a gente para todos los trabajos que se vienen", sostuvo Maldonado.

Anticiparse, la clave para la mano de obra local

Para los referentes del transporte, el gran objetivo es anticiparse a la demanda. La idea es evitar que, cuando la minería requiera cientos de nuevos conductores, San Juan deba salir a buscar trabajadores capacitados fuera de la provincia.

La capacitación en alta montaña surge como una primera respuesta, aunque la intención de las entidades del sector es ampliar las especializaciones y formar personal para distintos tipos de tareas y maquinaria vinculadas al boom minero.

Con los proyectos avanzando hacia nuevas etapas y las expectativas puestas en el crecimiento de la actividad, la falta de choferes se perfila como uno de los desafíos que San Juan deberá resolver antes de que la demanda se dispare y la escasez se note a gran escala.

FUENTE: Diario de Cuyo