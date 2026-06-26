De Santa Cruz a Salta: Las ofertas de trabajo de Newmont, Rio Tinto y Finning Caterpillar

El sector minero nacional cerró el primer trimestre de 2026 con una performance exportadora histórica. Las exportaciones mineras alcanzaron los USD 2.409 millones entre enero y marzo, cifra que representa un salto interanual del 81,6% . Según datos de la Secretaría de Minería y la Cámara Argentina de Empresas Mineras ( CAEM ), este monto supera en un 158,1% el promedio trimestral registrado desde 2010, consolidando a la actividad como un pilar estratégico de divisas.

Con una proyección anual de USD 9.000 millones para finales de 2026, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) ya actúa como detonador de empleo con USD 42.000 millones en 13 iniciativas clave. Actualmente, la industria genera más de 116.000 puestos de trabajo , pero la expansión proyecta la creación de hasta 250.000 nuevos empleos hacia el año 2032.

54630604441_439a1b2351_h Newmont busca supervisores para Cerro Negro en Santa Cruz, motor del récord exportador 2026. Secretaría de Minería

Santa Cruz: El liderazgo de Newmont en Cerro Negro

La provincia de Santa Cruz lidera el ranking exportador tras superar por primera vez la barrera de los USD 1.000 millones en un solo trimestre. En este epicentro productivo, Newmont Corporation busca fortalecer su estructura operativa en el yacimiento Cerro Negro.

La compañía recluta actualmente un Supervisor de Carga y Acarreo (Dispatch) para trabajar bajo el régimen de roster 14x14. La posición exige profesionales con Licenciatura en Ingeniería de Minas, Civil o Geología que posean certificaciones estatutarias de supervisor de mina y explosivos. Entre sus funciones, el supervisor gestiona las operaciones diarias en superficie para optimizar la productividad y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad corporativas.

51728600981_bdba179d5e_c El sector minero paga salarios que se ubican muy por encima de la media nacional. Secretaría de Minería

Salta y Catamarca: Rio Tinto y el soporte de Finning Caterpillar

El Noroeste Argentino (NOA) también marca registros récord. En Salta, donde el proyecto de litio Rincón de Rio Tinto destaca con una inversión de USD 2.724 millones, la demanda de profesionales técnicos crece de forma exponencial. La operadora busca perfiles como Ingeniero Mecánico, de Medioambiente, y Analista Senior de Finanzas para sus bases regionales.

Por su parte, Finning, socio estratégico de Caterpillar, despliega una masiva búsqueda de talento para dar soporte a los contratos mineros en Catamarca, provincia donde la minería explica el 93,2% de sus exportaciones totales. Las vacantes actuales, todas bajo el esquema 14x14, incluyen:

Supervisor de Bodega: Requiere experiencia en liderazgo de equipos y manejo de sistemas ERP/SAP para asegurar la excelencia operacional y trazabilidad de inventarios.

Requiere experiencia en liderazgo de equipos y manejo de sistemas para asegurar la excelencia operacional y trazabilidad de inventarios. Especialista en Mangueras Hidráulicas: Busca técnicos con cinco años de experiencia en sistemas de alta presión y metrología.

Busca técnicos con cinco años de experiencia en sistemas de alta presión y metrología. Administrativo de Repuestos: Rol enfocado en la planificación de procesos del almacén y atención a las necesidades de Demand Planning .

Rol enfocado en la planificación de procesos del almacén y atención a las necesidades de . Pañolero y Operador de Logística: Posiciones clave para la custodia de herramientas, insumos de seguridad (EPP) y gestión de ingresos y egresos en bodega.

51729251759_0de89bd90f_c Rio Tinto demanda ingenieros en Salta para el proyecto Rincón, clave para el futuro del litio. Secretaría de Minería

San Juan y el desafío del talento técnico

Previsiblemente el auge también alcanza a San Juan, donde proyectos de cobre como Vicuña y Los Azules traccionan la demanda de perfiles ejecutivos. McEwen Copper busca un Gerente de Geología para liderar programas de exploración e integrar inteligencia artificial en el modelado 3D, mientras que Vicuña requiere un Comprador con experiencia en proyectos mineros e inglés intermedio.

Pese a este panorama favorable, el sector enfrenta una brecha de talento crítica. Como señala Roberto Cacciola, presidente de la CAEM: "El desafío central es poder aprovechar esta coyuntura y consolidar una minería competitiva, sustentable y con visión de largo plazo". La industria reporta serias dificultades para cubrir vacantes en perfiles técnicos especializados para trabajar en alta montaña, lo que convierte a estos procesos de selección en una oportunidad estratégica para los profesionales del país.