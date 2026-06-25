¿Qué relación hay entre Vaca Muerta y la emisión de vapor en el volcán Auca Mahuida en Neuquén?

Vaca Muerta: descartan vínculo con la emisión de vapor en el volcán Auca Mahuida en Neuquén

En una región donde el paisaje de la actividad hidrocarburífera convive con formaciones volcánicas antiguas, una emisión de vapor y calor registrada este fin de semana en el área del volcán Auca Mahuida encendió el seguimiento técnico de las autoridades provinciales y nacionales, en parte del entorno de influencia de Vaca Muerta .

El fenómeno fue detectado a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces , en una zona donde la infraestructura petrolera es visible. La aparición de una columna de vapor en superficie generó interrogantes iniciales sobre una posible vinculación con la actividad energética de la región, aunque esa hipótesis fue descartada por los especialistas.

Un hallazgo geológico en el borde productivo de la cuenca neuquina

La anomalía térmica corresponde a un sector acotado de aproximadamente 2 por 4 metros, donde se identificó una emisión de calor persistente desde el domingo, sin variaciones significativas hasta el momento.

volcan auca mahuida El SEGEMAR descartó que la emisión de gases en el volcán Auca Mahuida represente un riesgo eruptivo

Si bien la cercanía de pozos e instalaciones generó especulaciones iniciales, los primeros análisis técnicos no establecen vínculo alguno entre el fenómeno y la actividad de fractura hidráulica o producción no convencional.

La relación del Volcán con Vaca Muerta

El geólogo y geofísico Mario Sigismondi fue enfático al separar el evento natural de la actividad industrial que caracteriza a la región. “Desde el punto estrictamente geológico, no hay una relación de causa y efecto entre la manifestación hidrotermal y el fracking”, afirmó en declaraciones a R7 citadas por LMNeuquén.

El especialista explicó que la estimulación hidráulica utilizada en Vaca Muerta no generaría calor ni procesos térmicos capaces de explicar este tipo de anomalías en superficie.

En cambio, el fenómeno observado respondería a dinámicas profundas del subsuelo vinculadas a circulación de fluidos calientes a través de fracturas naturales.

La explicación geológica: calor profundo

Sigismondi describió que, como posible explicación, en esta zona hay presencia de una anomalía de flujo térmico, donde el calor interno de la Tierra asciende más rápidamente que en otras regiones.

Ese calor residual, asociado a antiguos procesos magmáticos, puede calentar aguas subterráneas profundas que luego ascienden por estructuras geológicas naturales.

Cuando esas aguas alcanzan niveles someros, pueden emerger como vapor o generar puntos calientes en superficie, sin necesidad de actividad volcánica activa ni intervención humana.

“Es una manifestación hidrotermal de origen estrictamente natural y geológico”, explicó el especialista.

SEGEMAR descartó actividad volcánica

En paralelo, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió un informe técnico que descartó cualquier vínculo con una reactivación del volcán.

El organismo sostuvo que “no presenta ninguna evidencia científica que sustente la hipótesis de un proceso de reactivación” y que los estudios de gases no detectaron componentes asociados a actividad volcánica superficial.

Además, el comunicado oficial concluye que “se descarta la reactivación del volcán Auca Mahuida como origen del fenómeno registrado en el sitio”.

Un sistema volcánico extinto en una zona energética clave

El Auca Mahuida es un volcán en escudo considerado extinto, con su última actividad hace aproximadamente 800.000 años. Aunque su estado geológico es inactivo, forma parte del basamento estructural de la cuenca neuquina, una de las regiones más importantes del país en términos de producción de petróleo y gas.

Vaca Muerta y el factor geológico

En términos de riesgo operativo, los especialistas remarcan que la peligrosidad del sistema es baja. Sigismondi subrayó que esta cuestión debe analizarse combinando peligrosidad, exposición e infraestructura, y que en este caso la distancia a los centros urbanos y la naturaleza del fenómeno reducen cualquier impacto potencial.

“No puedo decir que el riesgo sea absolutamente nulo, porque en geología no existen certezas totales, pero es muy bajo”, sostuvo.

Monitoreo preventivo

La provincia estableció un operativo de control con un perímetro de exclusión de 2 kilómetros, mientras equipos técnicos realizaron mediciones de temperatura, análisis de gases y seguimiento de la actividad sísmica.

Por ahora, no se registraron variaciones relevantes ni indicios de evolución del fenómeno.

"El SEGEMAR continuará trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno de Neuquén, manteniendo una coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE)", indicaron oficialmente.