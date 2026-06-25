Vaca Muerta: cuánto debe cotizar el barril de crudo para que un pozo sea rentable con y sin RIGI

Qué cambia el RIGI en la economía de un pozo de Vaca Muerta.

La consultora Aleph Energy elaboró un informe que calcula el precio de breakeven del barril de Brent necesario para que un pozo tipo de Vaca Muerta alcance una rentabilidad del 15% en dólares . El estudio analiza cuatro escenarios combinando infraestructura y régimen fiscal, y arroja resultados que van desde los 48 hasta los 61 dólares por barril .

El análisis toma como referencia un pozo no convencional con 3.000 metros de rama horizontal y 50 fracturas, una producción máxima de 1.028 barriles diarios y una producción acumulada de 1,049 millones de barriles (EUR). La declinación proyectada es del 60% el primer año, 35% el segundo, 30% el tercero, 20% el cuarto y 9% en adelante.

Según el informe, el pozo tipo acumula el 24% de su producción total durante el primer año, lo que concentra buena parte del valor económico del proyecto en sus primeras etapas de vida útil.

petroleros trabajadores operarios petróleo.jpg El RIGI y sus efectos en Vaca Muerta.

El pozo solo necesita 51 dólares por barril

En el escenario stand alone sin RIGI, el informe establece un costo de perforación de 14 millones de dólares más un 10% en facilities propias del pozo e interconexión. Los costos operativos promedio ascienden a 6 dólares por barril, el transporte a 3 dólares y las regalías e ingresos brutos al 15%. Bajo estas condiciones, el impuesto a las ganancias es del 35% y se aplican retenciones a las exportaciones.

Con ese esquema fiscal, el breakeven del pozo tipo, considerando una TIR del 15% en dólares, se ubica en 51 dólares por barril de Brent. La TIR alcanzada a ese precio y con una producción acumulada de 1,05 millones de barriles coincide exactamente con la línea del 15% trazada en el gráfico del informe.

Para Aleph Energy, sin el RIGI el precio mínimo que justifica la inversión en un pozo promedio de Vaca Muerta, tomando como umbral de rentabilidad una tasa del 15% en dólares, ronda los 51 dólares de Brent en el escenario stand alone.

Cuando se incorpora el RIGI al escenario stand alone, el panorama mejora: el impuesto a las ganancias baja al 25% y las retenciones se aplican solo durante los primeros dos años. Eso reduce el breakeven a 48 dólares por barril, una diferencia de 3 dólares respecto del régimen general.

Fortín de Piedra shale Vaca Muerta no convencional perforadores.jpg El Brent y sus movimientos: Aleph Energy calculó cuánto se necesita para que un pozo sea rentable en Vaca Muerta.

La infraestructura adicional eleva el breakeven

El tercer y cuarto escenario incorporan los costos de infraestructura intracuenca: ductos, plantas de tratamiento y reparaciones. Aleph Energy suma un 25% adicional sobre el costo base del pozo para representar estos componentes, lo que eleva significativamente el costo total del proyecto y, en consecuencia, el precio mínimo necesario para que la inversión sea rentable.

La consultora advierte que los ductos intracuenca, las plantas de tratamiento y las reparaciones representan un costo adicional del 25% sobre la inversión inicial del pozo, un factor que modifica de forma sustancial la ecuación económica del proyecto.

En el proyecto completo sin RIGI, el breakeven sube a 61 dólares por barril de Brent, diez dólares por encima del escenario stand alone bajo el mismo régimen fiscal. El esquema impositivo general —ganancias al 35% y retenciones vigentes durante toda la vida del pozo— comprime de manera significativa la rentabilidad del proyecto a precios del crudo por debajo de ese umbral.

Con RIGI y proyecto completo

El escenario más favorable para el inversor que contempla infraestructura es el del proyecto completo con RIGI: el breakeven desciende a 57 dólares por barril. La brecha total entre el peor y el mejor escenario, proyecto completo sin RIGI vs. pozo solo con RIGI, es de 13 dólares por barril, lo que ilustra el peso combinado de la fiscalidad y la infraestructura sobre la economía del pozo no convencional.