Austral Gold reactiva Casposo, una movida estratégica en el mercado del oro y la plata

La minera australiana Austral Gold Limited, un actor consolidado en la industria del oro y la plata, está a punto de revitalizar sus operaciones en Argentina con la remodelación de su planta Casposo , ubicada en Calingasta ( San Juan ). Tras seis años en cuidado y mantenimiento, la compañía anunció que la puesta en marcha está programada para este mes, con operaciones comerciales previstas para la segunda mitad del año.

Este movimiento estratégico, respaldado por un préstamo de US$7 millones de Banco de San Juan S.A., se alinea con un acuerdo de procesamiento de peaje con Challenger Gold Limited para tratar 450.000 toneladas de material mineralizado del proyecto Hualilán durante tres años.

Con el precio del oro superando los US$3.300 por onza, el momento es ideal. Pero, la pregunta clave es: ¿Qué significa para el sector minero argentino?

image La ubicación de la mina es estratégica. Foto: Austral Gold Limited

La planta Casposo, con una capacidad comprobada de 1.300 toneladas por día, procesó más de 530.000 onzas equivalentes de oro desde 2010. La remodelación, que alcanzaba el 90% de avance al mes de julio, incluye mejoras clave como la reparación de la chancadora primaria, el motor del molino SAG y los reductores de los tanques de lixiviación, junto con trabajos en curso para la instalación de hidrociclones y la renovación de la banda de filtrado.

Estas mejoras garantizan eficiencia operativa y cumplimiento con estándares modernos, preparando a la planta para procesar tanto material de terceros del proyecto Hualilán como, potencialmente, los recursos propios de Casposo.

image San Juan se consolida como territorio clave en el panorama minero. Foto: Austral Gold Limited

El financiamiento

El préstamo de US$7 millones de Banco San Juan S.A., con una tasa de interés anual del 8% y un plazo de repago de 24 meses, será desembolsado en cinco tramos, está garantizado por una prenda sobre la planta Casposo y una hipoteca sobre el terreno asociado.

Esta estructura minimiza el gasto de capital inicial para Austral, asegurando que la planta esté lista para operar según lo estipulado en el Memorando de Entendimiento vinculante con Challenger Gold. El acuerdo asegura a Austral US$3 millones por adelantado más tarifas mensuales, proporcionando un flujo de caja estable para compensar los costos de remodelación.

La reactivación de Casposo posiciona a Austral Gold como un actor clave en el panorama minero argentino, complementando sus operaciones insignia en Chile. El acuerdo de procesamiento de peaje con Challenger Gold, que aprovecha la proximidad de la planta al proyecto Hualilán (a 170 km), ejemplifica una estrategia de bajo capital que maximiza la infraestructura existente. Este modelo contrasta con los proyectos mineros tradicionales que requieren grandes inversiones iniciales.