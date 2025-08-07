Precios: Tiembla el mercado de los minerales por los aranceles de Trump

Por estos días, el mercado de metales está mostrando una enorme volatilidad , con el oro emergiendo como el principal beneficiario de la creciente incertidumbre económica. Su precio del oro cerró la semana en US$ 3,402.8 por onza, lo que representa un aumento del 2.01% respecto a la semana anterior.

Este repunte está directamente relacionado con el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos , que van del 10% al 41% y que impactan a múltiples naciones, impulsando a los inversores a buscar activos de refugio. A pesar del alza, el metal dorado enfrenta vientos en contra, con la fortaleza del dólar y la baja probabilidad de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ejerciendo una presión bajista persistente.

image

¿Cuál es el panorama de la plata? Cotizó a US$ 37.0 la onza, lo que significa una caída del 4.68% en comparación con la semana anterior. Sin embargo, el panorama a largo plazo para la plata podría ser más optimista.

Se anticipan posibles aumentos en los precios debido a una reducción en la oferta y un aumento en la demanda industrial, lo que podría generar un déficit en el mercado del metal. La relación oro/plata se disparó un 7.02%, alcanzando 91.97, un claro indicador de la apreciación relativa del oro en un entorno de aversión al riesgo.

image

Los metales de la transición

Mientras el oro brillaba, los metales industriales enfrentaron una semana turbulenta. El cobre, considerado un barómetro de la salud económica, cerró en US$4.325 por libra, registrando una baja del 2.6%.

La causa principal de este descenso fue la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 50% a las importaciones de productos semiterminados de cobre, generando una gran incertidumbre en los mercados.

image

Es relevante señalar que el cobre refinado quedó excluido de esta medida, lo que pudo haber evitado una caída aún mayor. Este movimiento geopolítico subraya la fragilidad de las cadenas de suministro y el impacto directo que las políticas proteccionistas pueden tener sobre los precios de los commodities.

El sector del litio también experimentó un retroceso. El precio spot del carbonato de litio grado batería finalizó la semana en US$ 8,800 por tonelada, con una caída del 3.618,000 por tonelada, una disminución del 2.44%.

image

A pesar de la visión optimista de las compañías y de las medidas de China para reducir el exceso de capacidad, el mercado sigue desequilibrado, con una oferta que supera a la demanda. Este desequilibrio estructural es el principal motor de la baja de los precios y plantea interrogantes sobre la viabilidad de los proyectos de expansión a corto plazo.