Neuquén cerró el 2020 con una suba en las regalías

En el caso de la provincia de Neuquén, las regalías percibidas por la producción de crudo ascendieron en diciembre a los u$s 26 millones , y dieron un significativo salto de 23,8% con respecto a los u$s 21 millones recaudados en noviembre.

De esa forma, la Provincia cerró el año con regalías petroleras similares a marzo, cuando ascendieron a los u$s 27 millones. Hacia fines de ese mes se aplicó el aislamiento social y obligatorio, que, entre otras cuestiones, para la industria petrolera significó la paralización de perforación y terminación de pozos y el cierre de producción por la falta de demanda, sobre todo en yacimientos de Vaca Muerta.

A nivel nacional, las regalías de petróleo también cerraron 2020 con un importante crecimiento, del 18,3% en diciembre con respecto a noviembre, según un informe de la consultora Aerarium.

En el último mes del año, las provincias productoras recaudaron u$s 83 millones por la producción de crudo, u$s 13 millones más que en el mes anterior, cifra similar a marzo. Pese al repunte, las regalías petroleras sufrieron una caída interanual del 22.2%, lo que equivale a un recorte de u$s 23.6 millones mensuales para las arcas provinciales, poco menos de $2.000 millones.

Más allá de la mejora que evidenció el epílogo de 2020, en el acumulado del año, las provincias productoras perdieron unos u$s 557 millones en comparación con 2019 por la baja de los ingresos por regalías de petróleo y de gas, según cifras relevadas por Aerarium.

Sumando todas las actividades hidrocarburíferas, las regalías totalizaron $9.318 millones durante diciembre (u$s 112,7 M), y registraron una suba interanual (+7.3%) por primera vez desde marzo pasado.

En moneda constante, la variación interanual fue negativa: 21.2% abajo, según indica el informe de Aerarium.

Frente a un ingreso acumulado de $60.526 millones proveniente del petróleo, las restantes fuentes aportaron $28.638 millones durante 2020.

En total, los ingresos provinciales acumularon $89.164 millones, con un incremento de apenas $1.531 millones (+1.7%) y una caída del 28.4% en moneda constante.

Medidas en dólares, las regalías cayeron un 30.5% interanual, lo cual explica la pérdida de recursos por u$s 557 millones que sufrieron los estados petroleros.

Con $34.769 millones de pesos, Neuquén fue la provincia productora que menos perdió, con una baja del 22,6% en términos reales.

Los factores que explican el repunte de fin de año son el incremento de la producción y la mayor cotización del precio negociado.

“El efecto precio fue predominante, dado que presentó un salto del 12.6% respecto al promedio de noviembre (pasando de u$s 40.6 a u$s 45.75 por barril), en tanto que las cantidades extraídas se expandieron un 4.9% respecto al mismo período (+670.000 barriles-bbl). Para dar un orden de magnitud, el crecimiento en los precios da cuenta del 72% del incremento mensual en las regalías de crudo”, explica la consultora.

Pese a ello, a escala interanual, ambas variables tuvieron variaciones negativas, del 16.2% en el precio negociado (-8.9 dólares el barril) y una caída del 7.5% a nivel productivo (-1.1 millones de bbl).