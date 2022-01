El plan de Equinor en el Mar Argentino

El Estudio de Impacto Ambiental (IEA) para el proyecto de Campaña de Adquisición Sísmica Off Shore que el Ministerio de Ambiente aprobó esta semana a la empresa Equinor , para las áreas CAN100, CAN108 y CAN114 del Mar Argentino, liberó la posibilidad de que la compañía noruega comience en 2022 las tareas de recolección de datos, mediante una campaña que se estima durará cinco meses con embarcaciones y equipos hasta el momento inéditos en la Argentina.

En las tres áreas la empresa noruega es la operadora, y está asociada con las petroleras YPF y Shell en la CAN 100; con YPF en el CAN 108, mientras que no sumó socios para el área 114, por lo que tendrá a su cargo exclusivo la tarea.