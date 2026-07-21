La AIE ya liberó 290 millones de barriles de sus reservas y mantiene la alerta por Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO: Modelos de barriles de petróleo y una bomba hidráulica frente a un gráfico de acciones al alza, en una ilustración tomada el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

FOTO DE ARCHIVO: Modelos de barriles de petróleo y una bomba hidráulica frente a un gráfico de acciones al alza, en una ilustración tomada el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que los países miembros ya liberaron unos 290 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, cerca del 73% de los 400 millones comprometidos en marzo para amortiguar el impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre el mercado internacional.

Aun así, el organismo aseguró que todavía cuenta con un amplio margen de maniobra. Según precisó, los países miembros conservan más de 1.000 millones de barriles de reservas de emergencia.

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El informe de la entidad llegó en un contexto de elevada volatilidad para el mercado petrolero. De acuerdo a información de Reuters, este martes, el Brent volvió a operar en alza mientras los operadores seguían de cerca tanto los intentos de mediación como las nuevas amenazas sobre las rutas marítimas de Medio Oriente.

Sigue la tensión en el Estrecho de Ormuz

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, sostuvo que los productores del Golfo lograron mantener gran parte de sus exportaciones gracias al uso de rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

"Estimamos que las exportaciones del Golfo están por debajo de los máximos de finales de junio, pero aún son considerablemente superiores a los niveles observados entre principios de marzo y mediados de junio", dijo el titular de la entidad a través de un comunicado.

El organismo también destacó que Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Kazajistán aumentaron sus exportaciones durante los últimos meses, compensando parte de la menor oferta proveniente de Medio Oriente.

Del lado de la demanda, la AIE señaló que China redujo sus compras de crudo. En junio las importaciones cayeron más del 40% y tocaron su nivel más bajo en casi diez años, un factor que también ayudó a aliviar la presión sobre los precios.

La preocupación se trasladó a los combustibles

Más allá de que el mercado de petróleo logró estabilizarse parcialmente, Birol advirtió que todavía no hay margen para relajarse. "La escalada de hostilidades que afectan al estrecho de Ormuz y a la infraestructura energética de la región incrementa la preocupación por la seguridad del suministro y la incertidumbre sobre las perspectivas del mercado", dijo.

El Estrecho de Ormuz es el epicentro del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Hamad I Mohammed

Según explicó, el cuello de botella ya no está tanto en el abastecimiento de crudo sino en los combustibles refinados. La actividad de las refinerías no logró recuperarse al mismo ritmo que la producción de petróleo y eso mantiene ajustada la oferta de diésel y gasolina.

A su vez, la AIE advirtió que el mercado de gas natural licuado (GNL) también sigue bajo presión. Aunque Estados Unidos y Canadá compensaron gran parte de la menor oferta proveniente del Golfo, una demora en la normalización de las exportaciones podría afectar especialmente a Europa, que busca recomponer sus reservas antes del invierno.

"La AIE sigue sosteniendo que una solución al conflicto actual que incluya la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz será esencial para evitar un mayor deterioro de la seguridad energética mundial", concluyó Birol.