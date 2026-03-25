ExxonMobil y Halliburton logran en Guyana la primera perforación con control geológico automatizado

En la costa de Guyana , Halliburton y ExxonMobil avanzaron en la digitalización de la construcción de pozos al concretar la primera colocación geológica completamente automatizada de la industria, con integración total de los sistemas de la plataforma. El desarrollo se realizó junto a Sekal, Noble y el consorcio técnico de Wells Alliance Guyana.

El avance se produce en un contexto de reordenamiento regional de ExxonMobil . En 2024, la compañía concretó la venta de sus activos en Vaca Muerta a Pluspetrol y desde entonces reorientó su estrategia en América Latina hacia el Caribe, con Guyana como uno de sus principales focos de crecimiento.

De acuerdo con la información difundida por Halliburton, el proyecto, realizado a mediados de marzo, integró en un mismo flujo operativo la interpretación del subsuelo, la geonavegación, la hidráulica y el control de la plataforma. La arquitectura permitió que el sistema ajuste de manera autónoma la trayectoria del pozo dentro del reservorio, sin depender de la intervención constante de los equipos en superficie.

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La operación se apoyó en la plataforma de orquestación LOGIX y en herramientas de geonavegación automatizada, junto con soluciones de terceros como DrillTronics, según explicó la firma en un comunicado. En los hechos, se trata de un sistema que “lee” el subsuelo mientras se perfora y ajusta automáticamente el recorrido del pozo. Esa integración también permite ordenar las tareas y reducir tiempos en operaciones clave.

Resultados operativos: menos tiempos y mayor precisión

Los resultados medidos en campo muestran mejoras concretas en eficiencia. La sección del yacimiento se completó cerca de un 15% por debajo de los tiempos previstos, mientras que las operaciones de extracción y puesta en marcha redujeron su duración en un 33%.

Además, el sistema logró mantener la trayectoria del pozo dentro de la zona objetivo en condiciones geológicas complejas. En total, se perforaron unos 470 metros de la sección lateral con geonavegación automatizada activa y correcciones de inclinación en tiempo real.

"Nuestros equipos alcanzan nuevos niveles de rendimiento cuando el análisis del subsuelo, la automatización y los sistemas de perforación operan a través de un sistema de automatización de circuito cerrado. Esta innovadora orquestación digital transforma la eficiencia de la ejecución y lleva la construcción automatizada de pozos desde el concepto hasta resultados probados en campo, sentando las bases para una ubicación consistente de los pozos en la mejor roca en cada ocasión", afirmó Jim Collins, vicepresidente de Halliburton Sperry Drilling.

En la misma línea, Rod Henson, vicepresidente de Wells de ExxonMobil, sostuvo: "Este logro demuestra cómo la colaboración y la automatización avanzada pueden transformar la eficiencia y la fiabilidad de la construcción de pozos. Representa un importante avance para el desarrollo energético de Guyana y el futuro digital del sector".

El desarrollo se enmarca en la actividad acelerada del offshore guyanés, donde los operadores incorporan soluciones digitales para mejorar la productividad y reducir costos operativos. En ese escenario, la integración de sistemas en circuito cerrado aparece como uno de los vectores tecnológicos con mayor potencial para escalar en futuros desarrollos.