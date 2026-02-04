Carrera por el GNL: México destraba Amigo LNG y apunta al mercado asiático

México se encaminaría a otorgar en las próximas semanas los permisos para Amigo LNG , un proyecto de gas natural licuado que busca posicionar al país como plataforma exportadora hacia los mercados asiáticos desde la costa del Pacífico. La iniciativa contempla la construcción de una terminal de licuefacción en el puerto de Guaymas , en el estado de Sonora , con una capacidad inicial de 4,2 millones de toneladas anuales (MTPA) y una inversión estimada en US$ 3.500 millones .

La mayor parte del GNL tendrá como destino Asia , aunque una parte quedará disponible para el mercado interno mexicano. La definición regulatoria se produciría en el plazo de un mes y permitiría a los desarrolladores avanzar hacia la decisión final de inversión durante el primer trimestre.

Amigo LNG: exportación y abastecimiento interno

Durante una visita oficial al puerto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el proyecto no se limitará a la exportación. “La planta de procesamiento de licuefacción de gas natural, que no solamente es para exportar a Asia, sino que también nos va a ayudar para que pueda haber un cabotaje en realidad, de gas natural, hacia el sur del país”, afirmó.

En esa línea, el CEO del desarrollador LNG Alliance, Muthu Chezhian, precisó que alrededor del 20% del GNL producido se destinará al sur de México, incluido el estado de Chiapas, y a Baja California. Según explicó, el combustible que saldrá de Amigo LNG será un 35% más barato que el GNL que hoy se importa desde otros países.

Además de la exportación marítima, el proyecto prevé una logística terrestre que abastecerá a sectores productivos de la región. Amigo LNG distribuirá unos 5.000 contenedores de GNL por año a empresas mineras ubicadas en las cercanías de Guaymas.

“Estamos creando un hub energético en Guaymas”, dijo Chezhian.

Un plan de GNL con mirada de largo plazo

Amigo LNG se desarrolla como una instalación FLNG (Floating LNG) con tecnología de licuefacción de origen estadounidense. El primer tren tendrá una capacidad nominal de 3,9 MTPA, con diseño para alcanzar 4,2 MTPA, y el proyecto contempla un segundo tren de igual tamaño, lo que elevaría la capacidad total a 7,8 MTPA.

Ubicado en un predio con acceso a aguas profundas en el Puerto de Guaymas, el complejo contará con dos muelles aptos para buques metaneros de hasta 216.000 metros cúbicos. El desarrollo está a cargo de LNG Alliance Pte Ltd (Singapur) y Epcilon LNG LLC (Estados Unidos).

Según el cronograma preliminar, el proceso de permisos y estudios de ingeniería comenzó en 2020, el EPC de las instalaciones marinas y de licuefacción fue estimado para el segundo trimestre de 2025 y la puesta en servicio está prevista para el segundo trimestre de 2028, con el primer envío de GNL rumbo a Asia.

Gasoducto y la conexión con Estados Unidos

Uno de los ejes estructurales del proyecto es la ampliación de la red de transporte de gas. Los desarrolladores trabajan junto a Cenagas, el organismo estatal que administra los gasoductos mexicanos, para extender un ducto hasta el puerto de Guaymas.

El gasoducto se inicia en Naco, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde se conecta al sistema de El Paso Natural Gas, operado por Kinder Morgan, de acuerdo a información del portal BNAmericas. De esta forma, el proyecto se apoya en el suministro proveniente de la Cuenca Pérmica, uno de los principales polos gasíferos de América del Norte.

Imagen de archivo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México. 21 de enero de 2025. REUTERS/Henry Romero

Desde el Gobierno mexicano señalaron que el proyecto se inscribe en un plan más amplio de expansión del puerto de Guaymas. Sheinbaum informó que el esquema contempla una inversión privada total de 130.000 millones de pesos, que comenzará a ejecutarse en el primer trimestre del año.

“Es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos fundamental, que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre. Es el compromiso que hicimos con los inversionistas y con el equipo, ya que prácticamente ya está todo y se resolvió el tema del gasoducto”, señaló la mandataria.

En paralelo, el director de Amigo LNG estimó que la puesta en marcha de la terminal podría reducir hasta 30% el costo del gas natural para los usuarios de Sonora.