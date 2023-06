"Si queremos quedarnos con un pedazo del hidrógeno lo vamos a mirar por tv"

Como anticipó +e, la normativa había recogido críticas en off the record por parte del sector renovable, pero hasta ahora no se habían escuchado reclamos públicos como en esta jornada en el Centro Argentino de Ingenieros.

“El hidrógeno es una oportunidad histórica, pero es parte de un portafolio global. Si queremos enseñarle al mundo con la humildad que nos caracteriza a los argentinos cómo se hace el hidrógeno, se va a hacer en el norte de África, en el oeste de África o en Australia, nos vamos a equivocar dramáticamente. No tenemos que tratar de quedarnos con un pedazo porque si no esto se va a ser otras partes y nosotros lo vamos a ver por tele”, advirtió Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

En la misma línea se pronuncio el CEO de Sempen, Juan Pablo Freijo, quien se refirió específicamente a la letra fina del texto que debatirá el Poder Legislativo de la Nación.

“En cualquier industria que no existe, no hay que empezar por el lado de la obligación. Lo del componente local es algo que yo iría mostrando que crezca en el tiempo. Si empezás poniendo una condición obligatoria hoy, no puede arrancar la industria porque no tenés desarrollada la cadena de suministro. Si, en cambio, empezás a mostrar señales de que esta industria se puede instalar, van a venir y ahí va a haber un mercado local de proveedores que va a permitir que eso crezca”, subrayó.

Para graficar este argumento, puso el ejemplo de Brasil en renovables que, luego de un tiempo de importar turbinas eólicas, Vesta instaló una fábrica en el nordeste para producir 3.500 MW de turbinas al año y “no dan abasto”. “Lo del componente local hay que darle un tiempo a que se establezca un ecosistema”.

“Para la industria de manufactura de turbina definitivamente se van a instalar porque si vos tenés una escala de proyectos de 10.000 MW cada uno, eso va a pasar. Entonces, dejemos que pase, ayudémoslo”, coincidió Andrews.

Según los expositores, Argentina presenta ventajas competitivas justamente en la parte donde no es posible una modificación humana como sucede en la posesión del recurso natural. Sin embargo, sus desventajas se presentan en cuestiones donde hay una capacidad de mejora como el acceso al financiamiento, la estabilidad macroeconómica o el marco regulatorio.

“Concentrémonos en lo que podemos actuar. Una cosa es el financiamiento. Tenemos que generar un historial de credibilidad porque las inversiones que se necesitan tienen que venir de afuera, no nos alcanza el mercado financiero local. El segundo punto es el marco regulatorio, que tiene que ser de los mejores del mundo. En resumen, lo que es muy difícil de tener lo tenemos y sobre lo que podemos actuar todavía estamos a tiempo”, afirmó Freijo.