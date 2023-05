Críticas a la ley de hidrógeno por la alta exigencia de contenido nacional

“La exigencia del contenido nacional puede ser un peligro. Hay que ver si las empresas estarán dispuestas a eso y si será viable. Hoy, Argentina tiene que importar los electrolizadores y muchos componentes de los parques renovables, por lo que será difícil que pasen a producirse en el país y que se llegue a un nivel de componentes locales del 50%. Realmente es un porcentaje muy alto”, sostuvieron a +e desde la embajada de un país con mucho interés en abastecerse del hidrógeno verde argentino.

En concreto, el proyecto establece que, para gozar de los beneficios fijados por la ley, las empresas deberán cumplir con un requisito de integración nacional del 35% durante los primeros cinco años en el caso del hidrógeno verde, del 45% en el siguiente decenio y del 50% hasta el final del régimen.

Para las plantas de reformado de gas natural cuyo destino exclusivo sea la obtención de hidrógeno azul y el equipamiento destinado a la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, los porcentajes parten del 20%, pasan al 30% en una segunda etapa de cinco años y terminan en el 40%.

Finalmente, las plantas de producción de hidrógeno rosa, incluyendo equipos electrolizadores y plantas de generación de energía de fuente nuclear, tienen una exigencia del 30%, 40% y 50%, según cada etapa.

“Hace falta una normativa que otorgue seguridad jurídica, pero también se necesita estabilidad económica y política. Este país no puede seguir con este nivel de crisis e incertidumbre. Hoy vemos que muchas empresas de nuestro país donde incluso el CEO del Cono Sur es argentino, deciden invertir en Chile y no en Argentina por estas dificultades que existen. Sabemos que el recurso argentino está entre los mejores del mundo, pero el costo de financiamiento es muy alto y no hay un clima de negocios apropiado”, cuestiona esta delegación extranjera.

“En el Foro de Bariloche se vio que el interés de las empresas es genuino, pero a pesar de la ley, muchas están esperando ver qué pasará con el país. Quizás el escenario pueda despejarse un poco después de las PASO. Es un año donde probablemente muchas compañías decidan esperar para realizar inversiones”, agregan.

Del mismo modo, el Gobierno de Río Negro calificó la presentación del proyecto como "una muy buena noticia", pero coincidieron en la preocupación de las empresas por la alta exigencia de partes nacionales. "Comparto esa mirada. Desde lo conceptual está muy bien, pero es una actividad nueva donde no hay experiencia. En algún borrador anterior estaba bastante más bajo ese porcentaje. Se nota que alguien lo corrigió. Ahí lo que hay que hacer es consultar con la industria, desde un escritorio es muy fácil poner porcentajes al azar. Sino quedamos todos entrampados en algo que es impracticable", analizó un funcionario importante ante la pregunta de este medio.

Otra visión tuvieron empresarios locales consultados por +e, quienes afirmaron que las cuotas de contenido local "son la única forma de incentivar una incipiente producción nacional". "Que la nueva Ley prevea 30 años de beneficios y estabilidad fiscal, es muy superadora a la anterior 26.123/06", subrayaron.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación, en tanto, consideraron que uno de los aspectos de la ley es justamente promocionar la cadena de valor local. "El contenido local va aumentando a medida que se considera que se va fortaleciendo el conocimiento de la industria a lo largo del paso de los años de la vigencia de la ley . Este tema además fue trabajado con la Secretaria de Industria", aseveraron.

"La ley contempla que la autoridad de aplicación va a ir también evaluando periódicamente cual es el alcance del contenido local", afirmaron.