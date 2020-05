David Mottura - motturad@lmneuquen.com.ar

La primera en exponer fue la senadora nacional Silvia Sapag, representante en la cámara alta de la provincia de Neuquén. "Es una maravilla que tengamos Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, pero no hay que dejar de lado los yacimientos convencionales. Sin embargo, estamos en un nuevo escenario en el que se van a encontrar muchas dificultades y donde hay miles de trabajadores en sus casas por la falta de actividad, con toda la incertidumbre si les va a tocar trabajar o no. El panorama es muy inestable", señaló.

La senadora nacional también recordó que tiene una propuesta de rediscusión de las regalías petroleras, que se vio atrasada por las nuevas urgencias que motivó la pandemia. "Tenemos varios casos en la Patagonia de renegociaciones de contratos de explotación donde las regalías han llegado al 18%", indicó y añadió: "Cuando se fijó 12%, el 88% era para el Estado nacional. Con la privatización ese porcentaje pasó a las empresas privadas".

En Tierra del Fuego están avanzando con la creación de una empresa estatal-provincial, similar a Gas y Petróleo y Neuquén o Petrominera de Chubut. Entre los motivos de esta decisión del gobierno provincial está, además de tener un rol activo en el negocio, apuntalar la producción gasífera en la isla. El secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, indicó que uno de los grandes problemas en su provincia es el abastecimiento para quienes no tienen gas en red.

"Con el sistema de regalías y la baja de actividad, el 70% de los ingresos de producción lo tenemos que poner para traer GLP de Bahía Blanca. Va declinando la producción, no hay propano y tenemos 8000 usuarios, el 15% del total, que se calefaccionan con garrafas", describió el funcionario fueguino. En ese sentido, valoró la ubicación estratégica de la isla para el país, en especial con la explotación offhore y las últimas rondas licitatorias.

"La industria y los estados provinciales estamos reformulando la actividad ante los cambios que se están viendo", dijo Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos de Chubut, sobre los efectos de la volatilidad del precio del barril a nivel internacional. El funcionario opinó que el precio sostén del decreto 488 tiene como objetivo evitar enormes pérdidas de ingresos para las provincias y mantener las inversiones.

"El 'barril criollo' va a ir adaptándose a la industria, no hay que adelantarse a hacer análisis. La idea de este precio sostén surgió en el marco de la Ofephi para tener una herramienta que nos permitiera a las provincias no perder tantos ingresos por regalías y que se puedan seguir llevando las inversiones", apuntó. El precio interno de u$s 45 se revisará trimestralmente hasta fin de año.

Otro de los presentes en esta videoconferencia fue Pablo González, actual diputado nacional y ex vicegobernador de Santa Cruz. El referente santacruceño afirmó que el petróleo tiene que ser parte de una estrategia nacional, por lo que destacó la decisión de renacionalizar YPF para tener injerencia en este commodity cuyo precio tiene una gran volatilidad en los mercados internacionales.

"Tenemos que tener como estrategia nacional un sistema de desarrollo de proveedores locales y programas serios de responsabilidad social empresaria. Que esa riqueza de los argentinos y los santacruceños sea una toma de conciencia que hay que educar", argumentó.

Esta es el segundo debate del ciclo de conferencias sobre política hidrocarburífera del IDEF. En la anterior estuvieron el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales, y el diputado nacional Darío Martínez. El objetivo es sumar visiones sobre este sector en tiempos que implican nuevos desafíos para las provincias y los sindicatos.

