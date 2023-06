La crecida dejó al descubierto un tramo del Gasoducto del Pacífico

Las abundantes lluvias modificaron el cauce del río Curí Leuvú, que desbordó casi 100 metros hacia la margen izquierda dejando parte del Gasoducto del Sur a la intemperie.

Mientras que, por otro lado, Otasa, cuya traza se encuentra a unos 50 metros en paralelo, también resultó con afectaciones menores en el terreno. Por razones de seguridad se paralizó el bombeo para realizar las tareas en el suelo, pese a que la integridad de las instalaciones no tuvo ningún tipo de daño así como tampoco hubo perjuicios a la operación, informaron fuentes de la industria.

Gasoducto

“Los ductos se instalan, de acuerdo normativa, con una condición en tierra convencional y con requerimientos de seguridad en los cruces, sean de agua, de ruta, ferrocarriles, etc. El cruce estaba bien, pero el río se desbordó. Tenía una tapada normal, de acuerdo a norma, pero la crecida ganó esa tierra y se produjo un evento que tenemos que que gestionar”, explicó a +e Juan Carlos Zurlini, gerente de Gasoducto del Pacífico.

Indicó que se trató de “un evento extraordinario”, ante el cual la empresa está preparada con protocolos de actuación. “El diseño del ducto no lo contempla per se, porque no vas a pensar que vas a tener un río donde no lo había, pero sí se trabaja activando protocolos y es lo que estamos haciendo, con con dos objetivos fundamentales: el primero, irrenunciable, que es mantener la seguridad pública, y segundo, la seguridad de suministro porque distribuye gas a Chos Malal, Andacollo y Huinganco”, agregó.

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1674092097173848067 Tras el temporal de lluvia que produjo una crecida extraordinaria sobre el río Neuquén, similar a las de 2006 y 2008, de 7400 m³/s de caudal instantáneo, provocando daños ingentes en rutas, puentes, viviendas, chacras y edificios públicos en pueblos como Sauzal Bonito. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) June 28, 2023

Ese sentido, el suministro de gas de gas se realiza de forma normal. Mientras que en materia de seguridad se debió evacuar de forma preventiva a una familia que vive a 150 metros del ducto, pero ya se evalúa que puedan regresar a su hogar tras considerar que están dadas las condiciones operativas y ratificar que se encuentran fuera del área de exclusión.

Para volver a diseñar la obra de protección del cruce del gasoducto por el río, se deben hacer estudios hidromorfólogicos por el cambio que sufrió la cuenca. Se empezó a estudiar la zona través de vuelos y relevamientos topográficos mediante drones. Se trabajará en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos para hallar la solución definitiva. “Estamos diseñando y evaluando alguna solución provisoria para implementar lo antes posible”, dijo Zurlini.