YPF sale a buscar operadoras en Brasil para ceder sus áreas maduras del Norte

Foto de archivo: Las autoridades de Neuquén, Santa Cruz y Chubut buscan reflotar el proyecto de ley de Áreas Maduras. REUTERS/Agustin Marcarian

HOUSTON, EE.UU. Enviado especial . En el marco de su plan de salida de los activos convencionales, YPF tiene la mira puesta en el mercado vecino para terminar de desprenderse de sus participaciones en la cuenca del Noroeste . El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, confirmó que la compañía viajó a Brasil con el objetivo de armar una licitación dirigida específicamente a empresas petroleras brasileñas de tamaño mediano y chico.

La justificación de esta estrategia cruzando la frontera radica en el know-how adquirido por las operadoras independientes de ese país. Según detalló el máximo directivo de YPF, estas compañías llevan una ventaja de unos cuatro o cinco años de adelanto tecnológico y operativo en el manejo de yacimientos maduros.

El paquete de activos que la petrolera busca ceder se concentra en la provincia de Salta. Puntualmente, la intención es vender su participación en los importantes yacimientos gasíferos Aguaragüe, Ramos y Acambuco, áreas en las que hoy son socios de PAE y Tecpetrol.

Desde YPF apuestan a que estas empresas brasileñas tengan apetito por quedarse con esos bloques para aprovechar directamente el negocio de la exportación regional de gas hacia Brasil.

El tramo final en Neuquén y Río Negro

El desprendimiento de las áreas del Norte forma parte de la recta final del abandono del portfolio convencional. Marín señaló que la compañía ya terminó de salir de todas las áreas maduras de la Patagonia y se encuentra en la etapa de cierre del proceso en Río Negro. En esta provincia, la empresa avanza para entregar a la Provincia de Río Negro su participación en el yacimiento Agua Salada donde se encuentra asociada a la operadora Tecpetrol.

En lo que respecta a la Cuenca Neuquina, el proceso también transita sus últimos pasos, aunque con algunos desafíos técnicos y comerciales. El directivo reconoció que aún les queda Puesto Hernández, un área en Neuquén que resulta "compleja para salir".