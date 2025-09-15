Se realiza la Audiencia Pública por el segundo buque de GNL de Southern Energy

El este martes 16 de septiembre, se llevará a cabo en el Puerto de San Antonio Este la Audiencia Pública sobre el buque MK II , el segundo barco flotante de licuefacción de gas natural licuado (GNL) del consorcio Southern Energy que integrará la primera etapa del megaproyecto Argentina LNG .

El encuentro, convocado por el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, ya cerró el registro de oradores: se inscribieron 215 ciudadanos y 33 expositores , quienes presentarán sus posiciones sobre el impacto y las oportunidades de la iniciativa. La audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría.

El buque MK II

El Golar MK II es una evolución de los diseños anteriores de la compañía Golar —como los FLNG Hilli y Gimi— y se basa en la conversión del buque metanero Fuji LNG en una planta flotante de licuefacción. Su capacidad de producción será de 3,5 millones de toneladas de GNL por año, con un almacenamiento de 148.500 m³. La conversión está a cargo de CIMC Raffles y se prevé su entrega en el cuarto trimestre de 2027.

El MK II permitirá duplicar la capacidad exportadora del país, alcanzando un volumen conjunto de 6 millones de toneladas anuales de GNL junto con el primer buque, el Hilli Episeyo, que ya cuenta con la aprobación ambiental y la decisión final de inversión (FID) firmada el pasado 1° de mayo.

Según estimaciones oficiales, el MK II generará exportaciones anuales por entre 2.000 y 2.500 millones de dólares a partir de 2028 o 2029, además de un EBITDA anual ajustado de 500 millones de dólares.

MKII Buque FLGN GLN Río Negro Golar Southern Energy (2)

Construirán un gasoducto estratégico

La viabilidad del proyecto está supeditada a la construcción de un gasoducto exclusivo de 470 kilómetros, que unirá Tratayén (Neuquén) con la costa rionegrina. La obra —comprometida por un consorcio integrado por PAE, YPF, Golar, Pampa y Harbour Energy— tendrá capacidad para transportar 28 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a casi el 30% de la producción actual de Neuquén.

La Secretaría de Energía de la Nación otorgó a Southern Energy S.A. (SESA) una autorización de exportación de GNL por 30 años, desde el 1° de septiembre de 2028 hasta el 31 de agosto de 2058. El certificado establece una capacidad máxima de 548.900 MMBTU diarios y un total acumulado de 5.464 millones de MMBTU durante el período.

La inversión de Southern Energy

Southern Energy proyecta una inversión superior a 6.000 millones de dólares en las dos primeras etapas del proyecto (2024-2035) y más de 15.000 millones de dólares en toda su vida útil.

El megaproyecto Argentina LNG no solo apunta a posicionar a la Patagonia como polo exportador de gas natural licuado, sino también a generar nuevas inversiones en Vaca Muerta y potenciar la actividad en toda la cadena energética.

Con la audiencia pública del MK II, Río Negro avanza en una instancia clave de participación ciudadana que definirá los próximos pasos de una de las apuestas energéticas más ambiciosas de la región.