Se consolida el megaproyecto Argentina LNG: YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo vinculante

En un paso decisivo para el desarrollo exportador del gas de Vaca Muerta, las compañías YPF, Eni y XRG formalizaron hoy la firma de un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) para impulsar el proyecto Argentina LNG . Este acuerdo, de carácter vinculante, marca un hito hacia la Decisión Final de Inversión y posiciona a la Argentina en el mapa de los grandes exportadores globales de gas natural licuado.

De esta forma se ratificó la incorporación formal de XRG como socio fundador, sumándose al trabajo que ya venían realizando la petrolera argentina YPF y la italiana Eni. Según explicó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la llegada de este nuevo jugador de "clase mundial" busca fortalecer la competitividad del proyecto a nivel global.

Por su parte, los representantes de Eni y XRG destacaron el potencial de Vaca Muerta como una fuente confiable y flexible de suministro para los mercados internacionales, resaltando el liderazgo tecnológico involucrado en la iniciativa.

Hoja de ruta del megaproyecto Argentina LNG

Con la firma del JDA, el consorcio inicia de inmediato una fase de trabajo intensivo que incluye la realización de la Ingeniería Básica (FEED), la estructuración técnica y el diseño de los esquemas de financiamiento y el avance en los frentes comerciales necesarios para garantizar la exportación.

El diseño técnico de Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). Para lograrlo, se utilizarán dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad para procesar 6 MTPA. El proyecto está concebido como un sistema integral que abarca desde la producción en boca de pozo (upstream) hasta el transporte y la exportación final (midstream).

El cronograma establecido por los socios apunta a alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026. De cumplirse los plazos previstos, se espera que para el año 2030 el país esté exportando los primeros 12 MTPA, con una visión estratégica que contempla escalar la producción hasta los 18 MTPA en el futuro.

El proyecto integrado de gran escala para la producción y licuefacción de gas permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo. El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xrg_official/status/2021924333401387484?s=12&partner=&hide_thread=false Together with YPF and Eni, we're advancing Argentina LNG – a landmark 12 mtpa LNG project supporting global energy security and long-term export growth. pic.twitter.com/gH1lbXM9j5 — XRG (@XRG_official) February 12, 2026

Qué dijeron los socios

Horacio Marín indicó que “este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó que “con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.

Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó, “el potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados interna