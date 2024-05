Cómo fue el insólito incidente con Petrobras que dejó sin gas a las industrias y al GNC

"La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor, destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas", señalaron desde la empresa estatal que se encarga de las importaciones.

"Este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo", agregó la compañía.

Insólito: Petrobras no le creyó a Enarsa

La insólita situación generó la mayor crisis de abastecimiento de gas que atravesó el país en décadas. Fuentes del gobierno consultadas por +e reconocieron que concretaron el pago del cargamento, de 22 millones de dólares, a las 17 horas, cuando ya había cerrado el banco. El buque debía comenzar a inyectar en el regasificador de Escobar una hora después.

Pese a que les mostraron el comprobante, los brasileños no creyeron que se había hecho efectivo el depósito y no autorizaron la descarga, que se debía concretar ayer. Petrobras no quiso autorizar la inyección de GNL en el regasificador de Escobar hasta que no vieran reflejado el monto en su cuenta.

GNL escobar regasificadora buques _ 3.jpg Nación salió a comprar de apuro un cargamento de GNL a Petrobras .

"Lo que quisieron hacer es pagar el buque con una carta de crédito y si vos tenés la reputación dañada, una empresa internacional no te va a descargar un barco si no sabe si después lo va a cobrar. Porque tal vez el ministro de Economía, después de descargar el buque decide pagarle con un bono", explicó Agustín Gerez, ex presidente de Enarsa durante el gobierno de Alberto Fernández. En declaraciones a radio La Red, el ex funcionario aseguró que la decisión de Luis Caputo de pagar con un bono y una quita del 50% la deuda con las generadoras eléctricas dañó la reputación de la Argentina.

A raíz del inconveniente con el barco de GNL , ayer el sistema gasífero no pudo contar con el aportes de unos 7 millones de m3 de gas que hubieran permitido capear la crisis de abastecimiento. Por si fuera poco, ayer también se produjeron fallas operativas en dos plantas compresoras del Gasoducto Centro Oeste, en la provincia de San Luis, que significó que se dejaran de inyectar unos 2 millones m3 al sistema. Anoche el problema había quedado solucionado.

La explicación de la Secretaría de Energía

"Enarsa compró el viernes un buque de 44 millones de m3 de GNL a Petrobras que debía empezar a regasificar ayer. Pero a último momento la empresa impugnó la carta de crédito (pago) con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal de Escobar, el barco se encontraba amarrado y conectado a mangueras desde las 16 hs del día de ayer", salió a explicar oficialmente hoy la Secretaría de Energía de la Nación.

Gas - Tarifas 1.jpg La prioridad de suministro de has la tiene la demanda residencial.

Y agregó, que ante la falta de gas se procedió a cortar el suministro de gas a la demanda no prioritaria (industrias, centrales termoeléctricas y estaciones de GNC) para cuidar a los usuarios prioritarios (hospitales, escuelas, hogares y comercios).

"El objetivo está puesto en poder seguir abasteciendo la demanda prioritaria y los hogares residenciales. A lo largo del día se irá regularizando la situación de cortes de suministro", indicaron.

El incidente con Petrobras dejó al desnudo la descoordinación y mala praxis operativa en el gobierno para garantizar el suministro de gas ante una ola de frío polar inesperada para esta época del año. Los problemas de planificación del sistema obligaron a cortar contratos ininterrumpibles en industrias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y a las estaciones de GNC de casi todo el país.