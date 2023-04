Fracturas: la sintonía fina de la producción

En el no convencional hay un horizonte: reducir los costos de producción y aprovechar al máximo la capacidad de los equipos. Las compañías buscan la manera de sacar el hidrocarburo en el menor tiempo posible y que los gastos sean cada vez más pequeños.

En este sentido, la curva de aprendizaje ha sido vital en los últimos años. Según el informe el informe que elabora el country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, en el 2016 se realizaban 5 etapas de fractura por día en promedio en el segmento shale. Si se compara con los registros del 2022, la actividad aumentó un 729% ya que las empresas realizan un promedio de 34 punciones por día en la roca madre.

Hay que aclarar que cada etapa permite generar pequeñas fracturas en la roca que permite la surgencia de los hidrocarburos hacia el pozo, para lo cual se utilizan en promedio unos 1.500 metros cúbicos de agua y 240 toneladas de arena bombeados con equipos en superficie.

YPF es clave en ese incremento de la productividad. Es que la primera vez que se realizó la técnica de dual o simul frac en Vaca Muerta estuvo a cargo de la empresa de mayoría estatal en el área Rincón del Mangrullo en 2021. Esa prueba piloto significó un hito en la industria hidrocarburífera local.

A partir de allí, la industria hidrocarburífera se encuentra en una etapa de sintonía fina donde se busca hasta el mínimo detalle para achicar los costos de operación. En ese contexto, el dual o simul frac (nombres comerciales de la tecnología de Schlumberger y Halliburton, respectivamente) juega un papel central ya que permite mantener el nivel de fracturas con los sets que tiene cada empresa a disposición.

Simul Frac en Rincón del Mangrullo YPF Halliburton.jpg

En diciembre pasado, YPF marcó el récord de desarrollar 20 etapas de fractura por día en Loma Campana gracias a este procedimiento. Según fuentes consultadas, la compañía lleva más de 800 punciones bajo este sistema de dual o simul frac.

La técnica ya se venía aplicando en los últimos años en los bloques de shale de los Estados Unidos y, si bien en Vaca Muerta, la primera en implementarlo fue la concretada por YPF, en la actualidad el resto de las operadoras avanzaron en sus propias experiencias.

Según las consultas por +e, Pampa Energía no ha aplicado este método y no sabe si se utilizará en un futuro cercano. El mismo panorama se presenta para Vista. Mientras que desde TotalEnergies consideraron que están evaluando aplicar este sistema aclarando que eso implicaría una serie de modificaciones por lo que todavía no están en condiciones de confirmar su prueba piloto.

Quien sí avanzó en la aplicación del dual o simul frac fue Pan American Energy (PAE). La compañía realizó su primera prueba en marzo cuando fracturó dos pozos no convencionales de gas. Calfrac fue la empresa de servicio que se encargó de las tareas en el área Aguada Pichana Oeste (APO).

Desde PAE explicaron que el objetivo fue aumentar la eficiencia de los equipos de bombeo y reducir tiempos totales de fractura, alcanzando en esta primera experiencia una reducción de hasta 30% del tiempo, por etapa de fractura.

Además, destacaron que se inició la fractura del segundo pad con mayor eficiencia que el primero en busca de detectar oportunidades de mejora y, de continuar con buenos resultados, la idea de la compañía es sostener esta práctica hacia adelante, al menos en pozos de gas.

Otro dato a tener en cuenta es que el diseño de pozo con 2.800 metros de rama horizontal/productiva contó con 47 etapas de fractura.

El dual o simul frac comienza a estandarizarse en Vaca Muerta. La explicación se basa en que la industria busca más productividad y, en este momento en particular, que las empresas pueden sostener el nivel de etapas de fracturas con los equipos disponibles.

Si las compañías no hubieran avanzado sobre esta técnica, según fuentes consultadas, lo más probable es que hubieran necesitado un set o un poco más para responder al ritmo de etapas que se está planificando en Vaca Muerta. El dual o simul frac ayuda a que las empresas puedan resolver la demanda existente con el parque de sets disponibles.

En la industria saben que, en algún momento, tendrán que importar sets de fractura -con las complicaciones que esto significa- para responder a la demanda por lo que el dual o simul frac será vital en lo que viene para el no convencional.