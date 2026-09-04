Subsidios: Nación detectó 17.843 fraudes en countries y suma a Neuquén a los controles

Nación cruzará los polígonos de los countries neuquinos con la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

La Secretaría de Energía de la Nación detectó 17.843 solicitudes irregulares de subsidios energéticos tramitados por residentes de barrios cerrados de altos ingresos. La cartera implementó un novedoso sistema de georreferenciación satelital que cruza datos de ubicación geográfica y nivel patrimonial.

El mecanismo tecnológico debutó con éxito y arrojó cifras contundentes en su primera fase. Los infractores declararon ingresos menores a los reales o falsearon datos económicos para acceder a tarifas de luz y gas fuertemente reducidas. El Estado nacional bloqueó estos pedidos irregulares y frenó una sangría de fondos públicos de cara al nuevo esquema de precios de 2025.

Neuquén bajo la lupa de la Secretaría de Energía

La gran novedad para la Patagonia es la incorporación de Neuquén a este estricto esquema de auditoría. La provincia que alberga a Vaca Muerta y tracciona la producción de hidrocarburos del país registra un crecimiento inmobiliario exponencial. Los nuevos desarrollos urbanos de lujo en la región de la Confluencia y la cordillera entraron finalmente en el radar de los auditores nacionales.

La reducción de subsidios es la gran batalla que quiere dar el Gobierno.

Nación cruzará los polígonos de los countries neuquinos con la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Quienes residan en barrios privados de la provincia y mantengan el beneficio estatal deberán justificar su situación patrimonial real. La medida busca terminar con las distorsiones en una plaza donde el alto costo de vida convive con los abultados sueldos petroleros.

Las empresas distribuidoras de energía de Neuquén, como el EPEN y CALF, CEEZ, COPELCO y la Cooperativa de Plottier deberán adaptar sus procesos comerciales a este escenario de escrutinio. La información catastral provincial fluirá hacia los servidores nacionales para construir un mapa preciso del consumo. Los barrios cerrados de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén capital sentirán el rigor de esta auditoría.

Cómo funciona el rastreo satelital de beneficiarios

El equipo técnico de Nación diseñó una herramienta informática. El software delimita geográficamente las zonas residenciales de alta gama y cruza esa información con los medidores registrados por las empresas de servicios. El algoritmo identifica rápidamente a los titulares que solicitaron auxilio estatal desde propiedades valuadas en cientos de miles de dólares.

La segmentación original tenía dificultades por la falta de recursos tecnológicos para verificar las declaraciones juradas de los usuarios. El nuevo sistema de georreferenciación elimina esa vulnerabilidad burocrática y aplica un filtro objetivo basado en la ubicación catastral de la vivienda. Las autoridades confirmaron que profundizarán las auditorías para garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos del Estado.