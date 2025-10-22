Reprivatización de las represas del Comahue: el Gobierno prorrogó la apertura de ofertas

A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional decidió postergar la apertura de sobres con las ofertas económicas de las empresas interesadas en adquirir los paquetes accionarios y operar, durante los próximos 30 años, las represas del Comahue : El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados , ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Mediante la Resolución 1569/2025 , publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dispuso prorrogar la fecha de apertura con el objetivo de “promover una mayor participación de oferentes y garantizar la obtención de las propuestas más convenientes para el Estado Nacional”.

De esta forma, el acto de apertura, originalmente previsto para mañana, 23 de octubre, se realizará el 7 de noviembre a las 17 horas, mientras que el plazo para realizar consultas al Pliego de Bases y Condiciones se extendió hasta el 27 de octubre.

La licitación, que marca un paso clave en el proceso de reprivatización de la operación de estas centrales hidroeléctricas, es supervisada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) en conjunto con la Secretaría de Energía, y se espera que el proceso concluya antes de fin de año con la adjudicación de las concesiones.

Fuentes de la cartera energética, conducida por María Tettamanti, indicaron a +e que esperan una amplia participación en la convocatoria, dado que "las represas son activos estratégicos y superavitarios, con un alto nivel de interés por parte de inversores".

El Chocón, desde el aire.

La reprivatización de estas centrales fue formalizada mediante la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco de la segunda etapa del proceso de desinversión de ENARSA dispuesto por el Decreto 286/2025.

El objetivo es el de privatizar el control accionario de las sociedades anónimas que administran las represas. Esto implica la venta del total del paquete accionario de las empresas creadas para operar cada complejo hidroeléctrico, replicando el esquema aplicado durante la privatización de los años 90.

El pliego licitatorio para reprivatizar las represas

Por primera vez, una licitación de este tipo en el sector energético argentino se llevará adelante a través de la plataforma Contrat.Ar, el sistema electrónico de gestión de las contrataciones del Estado Nacional implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones. El portal permite a los organismos públicos tramitar y publicar sus procesos, mientras que los oferentes pueden presentar sus propuestas “de forma ágil, transparente y segura”, según definen oficialmente. A diferencia de las licitaciones tradicionales, que se resuelven con sobres físicos, esta vez el mecanismo será totalmente digital, incluso para activos de gran valor que podrían contar con ofertas millonarias.

El pliego establece ciertas exigencias técnicas. Según el documento, los postulantes deberán acreditar experiencia comprobable en la operación de centrales hidroeléctricas de al menos 100 MW, tanto en promedio histórico como en los últimos dos años. Además, los operadores deberán demostrar que su equipamiento mantuvo una disponibilidad promedio superior al 90% en los últimos dos años y que la gestión de las centrales fue continua durante al menos cinco años.

Desde la Secretaría de Energía indicaron a este medio que el pliego fue elaborado en conjunto con la ATEP, cuya creación se oficializó mediante el Decreto 644/2024 como "Unidad ejecutora especial temporaria", actualmente conducida por Diego Martín Chaher, y que se trabajó de manera mancomunada con las provincias de Neuquén y Río Negro.

Las empresas interesadas

Con el reloj electoral avanzando en paralelo, el proceso de reprivatización de las represas hidroeléctricas del Comahue presenta un fuerte interés entre los principales actores de la industria. Algunas compañías ya confirmaron su participación en la licitación que definirá quiénes operarán, durante las próximas tres décadas, las centrales El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Entre ellas, Central Puerto ratificó su intención de competir por Piedra del Águila, la represa que actualmente opera. Su director comercial, Gabriel Ures, afirmó que la compañía “va a participar en ese proceso sin lugar a dudas”, y destacó la sintonía con los lineamientos oficiales para transformar el mercado eléctrico.

Ures remarcó la relevancia de poder contratar libremente combustible y energía con grandes usuarios, y valoró las políticas orientadas a liberalizar el mercado. “Queremos tener la gestión del combustible porque tenemos mucha eficiencia para aplicar en ese segmento. Los objetivos de la Secretaría están cien por ciento alineados con lo que venimos solicitando desde hace años”, sostuvo.

Por su parte, AES Argentina también confirmó su interés en el proceso. Su CEO, Martín Genesio, anticipó que la compañía competirá especialmente por Alicurá, donde hoy tiene presencia operativa. “Nosotros vamos a estar, tenemos interés en seguir y también creo que van a aparecer algunas empresas del exterior que están interesadas en el sector eléctrico del país”, expresó durante su participación en un panel de la ExpoEFI, realizada en abril en Buenos Aires.

Cerros Colorados

Entre las firmas que figuran como oferentes también se encuentran Enel, actual concesionaria de El Chocón, y Aconcagua Energía, que tiene a su cargo Cerros Colorados. Sin embargo, esta última atraviesa una compleja situación financiera, y recientemente Tango Energy se incorporó como accionista controlante.

Además, el mapa de interesados se amplía con nombres de peso en la generación eléctrica: Pampa Energía, Genneia, Edison Energía, perteneciente a los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos a Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, e YPF Luz, según información de Letra P.

Otra compañía que sigue de cerca el proceso es Aluar, la principal productora de aluminio del país y uno de los mayores consumidores de electricidad del sistema. Durante su intervención en el Renewables & Electricity Day organizado por EconoJournal, su gerente de Recursos Energéticos, Gabriel Vendrell, destacó el esquema propuesto: “Creo que la legislación está bien armada, mejor que la de los años noventa, porque el régimen tarifario está incluido en el contrato de concesión. Eso le da mayor fortaleza jurídica para definir los ingresos y la valorización de las centrales”.

Vendrell señaló además que la posibilidad de participar del mercado a término contractual representa uno de los principales atractivos del nuevo modelo, al permitir que los adjudicatarios comercialicen hasta el 100% de su producción. Sin embargo, advirtió que el plazo de concesión es un factor determinante en el interés inversor: “Cuanto menor es el plazo, mayor la incertidumbre y más alta la tasa que se exige a los proyectos. Eso impacta en una menor recaudación. Pero entiendo las necesidades políticas de caja y que los fondos ingresen lo antes posible”, analizó. “Los pliegos están bien armados, hay interesados y seguramente va a ser una licitación exitosa. Solo unos días de prórroga nos hubieran venido bien”, indicó.