Minería e industria impulsan un notable aumento en la autogeneración eléctrica en Argentina

La minería lidera el crecimiento de la autogeneración eléctrica con un incremento del 10,5% en el primer trimestre.

En el primer trimestre de 2026 , el panorama de la energía eléctrica generada por los propios consumidores industriales y mineros muestra una dinámica de crecimiento marcada por la integración al sistema nacional. Según el último informe de Indicadores del Sector Energético elaborado por el INDEC , la autogeneración total en estos dos sectores registra un incremento del 6,5% respecto al mismo período de 2025.

Este avance responde principalmente a un cambio en el destino de la energía. Mientras que la electricidad destinada al autoconsumo experimenta una baja del 2% , los despachos hacia el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) presentan una variación positiva excepcional del 36,1% .

Minería: el motor del crecimiento energético

El sector de explotación de minas y canteras lidera el desempeño del trimestre. La energía autogenerada en esta actividad alcanza un total de 2.179.346 MWh, lo que representa un aumento interanual del 10,5%.

Al desglosar las cifras mensuales de la minería en 2026, se observa una aceleración constante: Enero: Registra 747.464 MWh (+5,7% interanual); febrero: Alcanza 679.760 MWh (+12,5% interanual); y, en marzo suma 752.122 MWh (+13,9% interanual).

El dato más disruptivo dentro de este rubro es el despacho al MEM, que escala un 42,8% en el trimestre, llegando a los 865.622 MWh, frente a los 606.261 MWh del año anterior. En contraste, el autoconsumo minero retrocede un 3,8%.

Industria manufacturera y la estabilidad del sistema

Por su parte, la industria manufacturera muestra un crecimiento más moderado pero sostenido. La autogeneración total en este sector sube un 2,6% interanual, totalizando 2.105.088 MWh en el trimestre.

Al igual que en la minería, el mayor impulso proviene de la energía despachada al sistema nacional. Los envíos al MEM desde las plantas manufactureras crecen un 22,4%, mientras que el autoconsumo interno cae levemente un 0,7%. El mes de marzo destaca con una generación total de 713.090 MWh, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a marzo de 2025.

Cogeneración: Eficiencia térmica y eléctrica

La cogeneración de energía eléctrica, proceso que convierte el calor residual de la producción en electricidad, registra una variación positiva del 0,5% en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 325.479 MWh.

El informe técnico aclara que, debido a las normas de secreto estadístico, no se publican los datos desglosados de despacho al MEM o autoconsumo para esta categoría, ya que la totalidad de los establecimientos relevados pertenecen a la industria manufacturera.

Los datos provienen de la Encuesta sobre Autogeneración y Cogeneración de Energía Eléctrica, que monitorea un panel de 90 establecimientos en todo el país. Esta estadística es vital para entender cómo el sector privado complementa la matriz energética nacional, especialmente en un trimestre donde la generación neta total del Sistema Interconectado Nacional cae un 1,6% debido a menores aportes hidráulicos y térmicos.

FUENTE: INDEC