Venta de Transener: Edison y Genneia toman el control de la transportista eléctrica

Transener tiene un plan de USD 10 mil millones para solucionar el cuello de botella el el transporte de electricidad.

El Gobierno nacional concretó un paso decisivo en su plan de reestructuración del sector energético argentino. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó de manera formal a Energía Argentina S.A. (Enarsa) a transferir la totalidad de sus acciones en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) . La resolución 130/2026 oficializa el traspaso a manos de actores netamente privados .

El consorcio conformado por Edison Transmisión y Genneia desembolsará la suma de 356.174.811 dólares para quedarse con el paquete accionario estatal. Esta cifra marca una de las transacciones más relevantes del año en materia de infraestructura estratégica. CITELEC ejerce el control directo sobre Transener S.A. y TRANSBA , las arterias principales del sistema nacional de transporte de energía.

Para ejecutar la compra, las firmas adjudicatarias constituyeron Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA). Ambas compañías participan en partes iguales dentro de este nuevo vehículo corporativo. Edison Transmisión aporta el respaldo técnico y financiero del conglomerado internacional Edison Holding. Genneia suma su peso específico como referente local en la generación de energías renovables.

El debate sobre el control del mercado

La integración de nuevos actores en la red de alta tensión encendió ciertas alarmas sobre posibles posiciones dominantes. El ENReGE evaluó el caso bajo la lupa de la Ley 24.065, normativa que establece límites claros a la integración vertical y horizontal. Los compradores ya poseen importantes activos en los eslabones de generación y distribución eléctrica en diversas regiones del país.

Transener tendido electrico electricidad energía.jpg Reforma del MEM: qué cambia en el negocio del gas y el rol de los privados

Sin embargo, el ente regulador dictaminó a favor de la transacción. El organismo técnico argumentó que la tenencia del 50% de CITELEC no otorga la condición de controlante unilateral. El consorcio deberá compartir el directorio con Pampa Energía, actual socia mayoritaria en la compañía. Esta estructura corporativa diluye el riesgo de monopolización en la toma de decisiones estratégicas.

Barreras regulatorias frente a los monopolios

El ente regulador detalló tres ejes fundamentales en su dictamen. El primer pilar obliga a la transportista a garantizar el libre acceso a la red. Ningún actor puede bloquear o discriminar el uso de la capacidad disponible frente a terceros competidores.

El segundo pilar radica en el control tarifario estricto. El ENReGE define de manera exclusiva la remuneración económica de la transportista. Este mecanismo imposibilita la aplicación de sobrecargos arbitrarios que encarezcan el costo de la energía para las industrias o los hogares.

El último freno regulatorio limita las expansiones discrecionales de la red. La empresa carece de potestad para construir nuevas líneas según su conveniencia corporativa. Toda obra de infraestructura demanda una audiencia pública previa y la venia definitiva de las autoridades gubernamentales.

El nuevo paradigma de la política energética

El Gobierno concretó la venta mediante una licitación pública internacional. El proceso obedeció a los mandatos de reforma del Estado plasmados en las leyes 23.696 y 27.742. La administración central acelera su retiro de empresas comerciales para focalizarse exclusivamente en su rol de concedente.

Con la rúbrica de la resolución oficial, Enarsa completa su salida de uno de los activos más críticos del país. El cierre final de la transacción transfiere la responsabilidad operativa total al consorcio privado.